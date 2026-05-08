TenCL công bố xu hướng trải nghiệm thể thao kết hợp công nghệ K-Play Contents dành cho trẻ em

TenCL công bố xu hướng trải nghiệm thể thao kết hợp công nghệ K-Play Contents.

CALI CLUB ra đời tại Hàn Quốc từ một câu hỏi rất thực tế: Làm thế nào để trẻ em vẫn yêu thích vận động trong một thế giới nơi màn hình đang hấp dẫn hơn mọi thứ khác?

Trong khi game, YouTube hay TikTok tạo ra cảm giác kích thích liên tục và dễ gây “nghiện”, phần lớn các hoạt động vận động truyền thống lại khó duy trì sự hứng thú lâu dài với trẻ em.

Thay vì cố gắng kéo trẻ rời xa công nghệ, CALI CLUB chọn cách đưa công nghệ vào chính trải nghiệm vận động.

Được thành lập vào năm 2020 bởi CEO Son Joohee, CALI CLUB là mô hình “K-Sportainment” thế hệ mới đến từ Hàn Quốc kết hợp giữa vận động thể chất, công nghệ RFID, gamification và trải nghiệm tương tác xã hội trong cùng một không gian giải trí.

Mỗi trò chơi tại CALI CLUB đều được kết nối với hệ thống tính điểm thời gian thực. Trẻ em không chỉ “chơi”, mà còn tích điểm, tăng hạng, chinh phục thử thách và mở khóa phần thưởng. Điều này biến vận động thành một trải nghiệm có mục tiêu, có cảm giác thành tựu và tạo động lực quay lại.

CALI CLUB không chỉ khiến trẻ “vận động nhiều hơn”, mà khiến các em thật sự muốn quay lại để tiếp tục chinh phục chính mình.

Việt Nam được xem là thị trường phù hợp cho bước đi này khi thế hệ phụ huynh trẻ tại các đô thị lớn ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm chất lượng thay vì chỉ tiêu dùng vật chất. Đồng thời, ảnh hưởng của lifestyle Hàn Quốc trong đời sống giới trẻ Việt Nam cũng đang mở rộng mạnh mẽ, từ thời trang, làm đẹp đến phong cách giải trí và trải nghiệm xã hội.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở khu vực Thảo Điền nơi tập trung nhiều gia đình trẻ, cộng đồng quốc tế và giới tiêu dùng lifestyle nhu cầu về một không gian indoor vừa đủ premium, vừa đủ khác biệt cho cả trẻ em lẫn giới trẻ đang ngày càng rõ rệt.

Dù trẻ em và gia đình vẫn là nhóm khách hàng trọng tâm, CALI CLUB không được xây dựng như một “kids playground” truyền thống. Concept này đồng thời hướng đến nhóm teen, sinh viên và người trẻ đang tìm kiếm những trải nghiệm indoor mang tính vận động, tương tác xã hội và giải trí theo xu hướng lifestyle mới.

Các hoạt động như dance interaction, game vận động theo nhóm, challenge scoring hay social gameplay được thiết kế để tạo cảm giác vừa đủ cạnh tranh, vừa đủ vui và đủ “shareable” để phù hợp với văn hóa social media của giới trẻ hiện nay.

Sau khi ra mắt vào tháng 7/2020 tại Seoul (Hàn Quốc), chi nhánh đầu tiên của CALI CLUB dự kiến khai trương tại Việt Nam trong tháng 5/2026./.

