CES 2026: Máy tính lượng tử tiến gần giai đoạn ứng dụng đại chúng

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2026, máy tính lượng tử không còn là một khái niệm xa lạ bên lề mà đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Máy tính lượng tử, vận hành dựa trên các nguyên lý của vật lý lượng tử, được thiết kế để giải quyết những bài toán vượt xa khả năng xử lý của máy tính truyền thống.

Công nghệ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm các loại thuốc mới, mô hình hóa tài chính, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực khác đòi hỏi năng lực tính toán chuyên sâu.

Tại CES Foundry - khu vực công nghệ tiên tiến mới tại triển lãm, các phòng trình diễn máy tính lượng tử nhanh chóng chật kín người, trong khi dòng người xếp hàng dài bên ngoài chờ đợi để tận mắt chứng kiến các hệ thống lượng tử vận hành.

Tại các khu vực trưng bày, những buổi thuyết trình về công nghệ này thường xuyên rơi vào tình trạng không còn chỗ trống.

Các lãnh đạo trong ngành nhận định rằng công nghệ lượng tử có thể đang tiến gần đến một bước ngoặt, thường được mô tả là "khoảnh khắc ChatGPT"-thời điểm một ý tưởng khoa học phức tạp thoát khỏi khuôn khổ phòng thí nghiệm để bước vào giai đoạn ứng dụng rộng rãi.

Trao đổi với hãng tin Tân hoa xã, ông Pouya Dianat, Giám đốc Doanh thu của Quantum Computing Inc., nhận định rằng đà phát triển của máy tính lượng tử đang tăng tốc mạnh mẽ. Ông cho biết tiến trình thực tế đã diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì giới chuyên gia dự đoán chỉ vài năm trước đây.

Các phiên thảo luận tại CES cho thấy máy tính lượng tử đang tiến gần hơn tới việc ứng dụng đại chúng.

Ông Ariel Braunstein, Giám đốc Sản phẩm của IonQ, đã so sánh giai đoạn hiện nay của công nghệ lượng tử với AI ở thời điểm ngay trước khi ChatGPT bùng nổ, khi các sản phẩm sơ khai đã hiện diện nhưng tác động rộng lớn của chúng vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Ông cũng đưa ra cảnh báo rằng việc áp dụng công nghệ có thể tăng tốc rất nhanh, khiến những doanh nghiệp chậm chân bị tụt lại phía sau.

Đồng quan điểm, ông Jean-Francois Bobier từ Tập đoàn Tư vấn Boston cho rằng một khi máy tính lượng tử chứng minh được giá trị thương mại rõ ràng, tương lai của nó sẽ chuyển dịch từ trạng thái chưa chắc chắn sang tất yếu.

Ông gọi đây chính là "khoảnh khắc ChatGPT" của ngành lượng tử. Trong khi đó, ông Joseph S. Broz, một lãnh đạo cấp cao của IBM, nhận định khoảng cách giữa năng lực lượng tử hiện tại và nhu cầu của doanh nghiệp đã được thu hẹp một cách đáng kể.

Về mối quan hệ với trí tuệ nhân tạo, ông Dianat cho rằng máy tính lượng tử nhiều khả năng sẽ phát triển song hành thay vì cạnh tranh với AI. Ông cũng chỉ ra rằng một số ứng dụng lai (hybrid) đầu tiên đã bắt đầu được đưa vào sử dụng thực tế./.