Công ty Anthropic sẽ công khai rủi ro với mô hình AI mới Mythos

Công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic của Mỹ cho biết sẽ “đưa các rủi ro lên bàn thảo luận công khai” trong quá trình triển khai mô hình mới mang tên Mythos, trong bối cảnh năng lực an ninh mạng của hệ thống này đặt ra nhiều câu hỏi đối với doanh nghiệp và các chính phủ.

Ông Guillaume Princen, Giám đốc phụ trách quan hệ với các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ của Anthropic tại Paris (Pháp), cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng Anthropic “sở hữu một mô hình đang bắt đầu vượt qua năng lực con người trong lĩnh vực an ninh mạng."

Theo ông, Mythos có khả năng phát hiện các lỗ hổng bảo mật tồn tại hàng chục năm trong những hệ thống đã được kiểm tra bởi cả chuyên gia con người và công cụ tự động nhưng chưa từng được phát hiện trước đây.

Ông Princen nhấn mạnh việc minh bạch các rủi ro là cách tiếp cận được Anthropic đặt ở vị trí trung tâm. Theo ông, các vấn đề an toàn AI cần được thảo luận rộng rãi giữa doanh nghiệp công nghệ, giới học thuật, các nhà hoạch định chính sách và giới kinh tế.

Bên cạnh đó, ông Princen cho biết Mythos “chắc chắn chưa thể được mở rộng cho công chúng trong thời gian tới,” song công ty vẫn đang xem xét các bước tiếp theo để mở rộng phạm vi triển khai.

Anthropic đã trì hoãn việc phát hành rộng rãi Mythos, thay vào đó cung cấp trước cho một số đối tác công nghệ và tài chính lớn của Mỹ như Nvidia, Amazon, Apple và JPMorgan Chase nhằm thử nghiệm và củng cố hệ thống bảo mật.

Tuy nhiên, công ty cũng đối mặt với chỉ trích cho rằng đã thổi phồng năng lực của công nghệ này trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với OpenAI. Thông tin về Mythos xuất hiện trong lúc có nhiều đồn đoán rằng Anthropic có thể niêm yết cổ phiếu trong năm nay.

Năng lực của Mythos đã làm dấy lên lo ngại trong lĩnh vực tài chính Mỹ và tại Liên minh châu Âu (EU), nơi đã yêu cầu Anthropic cung cấp thêm thông tin. Chính phủ Anh trong một bức thư ngỏ gửi các doanh nghiệp cũng cho rằng Mythos cho thấy tốc độ phát triển nhanh của AI và những nguy cơ tiềm ẩn.

Hiện chưa có doanh nghiệp châu Âu nào tham gia “Dự án Glasswing” của Anthropic nhằm tăng cường phòng thủ an ninh mạng dựa trên các phát hiện từ Mythos, dẫn đến câu hỏi về mức độ sẵn sàng của các khu vực khác trước năng lực tiềm tàng của AI do Mỹ phát triển.

Châu Âu hiện là khu vực tăng trưởng nhanh nhất của Anthropic. Công cụ phát triển phần mềm Claude Code của công ty đạt doanh thu thường niên ước tính khoảng 2,5 tỷ USD, dựa trên dữ liệu trong những tuần gần đây.

Theo ông Princen, phần lớn tăng trưởng này đến từ các doanh nghiệp châu Âu đang đẩy mạnh ứng dụng AI. Anthropic đã mở văn phòng tại Dublin (Ireland), London (Anh), Paris (Pháp) và Munich (Đức), đồng thời tăng cường đầu tư tại khu vực.

Công ty cũng hợp tác với các doanh nghiệp châu Âu như startup lập trình Lovable của Thụy Điển hay tập đoàn dược phẩm Novo Nordisk của Đan Mạch.

Được thành lập năm 2021 bởi các cựu nhân viên OpenAI, Anthropic hiện thu khoảng 80% doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp. Công ty và chatbot Claude thu hút sự chú ý vào cuối tháng 2 khi từ chối cho phép sử dụng công nghệ của mình cho mục đích giám sát quy mô lớn hoặc phát triển vũ khí tự động hoàn toàn.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó đã xếp Anthropic vào nhóm “rủi ro chuỗi cung ứng” đối với an ninh quốc gia, một quyết định đang bị khiếu kiện tại nhiều tòa án.

Trong các tài liệu pháp lý, Giám đốc tài chính Anthropic, ông Krishna Rao, cảnh báo động thái này có thể khiến công ty thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu trong năm nay. Tuy nhiên, ông Princen cho rằng lập trường của công ty cũng giúp thu hút thêm người dùng mới.

Anthropic cho biết đầu tháng Tư rằng doanh thu thường niên ước tính của công ty đã tăng gấp 3 lần theo quý, vượt 30 tỷ USD và lần đầu vượt đối thủ OpenAI./.

