Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 với 5 lĩnh vực

Sáng 9/5 tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 chính thức được phát động nhằm tìm kiếm và tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc, có giá trị khoa học thực tiễn cao, đã được ứng dụng hiệu quả, đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ đề của mùa giải năm nay: "Trí tuệ Việt - Bứt phá vì Tương lai Bền vững."

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương triển khai các định hướng chiến lược nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh. Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra yêu cầu mới, động lực mới và không gian phát triển mới cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với chủ trương đó, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn chính thức khởi động mùa giải 2026, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa tri thức và đổi mới sáng tạo.

Tiền thân từ Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn (2010), Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn là một trong những giải thưởng uy tín tại Việt Nam dành cho các công trình nghiên cứu, sáng tạo về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược, khoa học nông nghiệp có giá trị nổi bật.

Qua các mùa giải, Giải thưởng đã góp phần ghi nhận, lan tỏa và cổ vũ những đóng góp bền bỉ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ Việt Nam.

Theo đại diện ban tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Bảo Sơn xét trao cho 5 lĩnh vực:

- Khoa học tự nhiên

- Khoa học xã hội, khoa học nhân văn

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Khoa học y - dược

- Khoa học nông nghiệp

Mỗi lĩnh vực sẽ trao cho 01 công trình xuất sắc nhất, với mức thưởng tương đương 140.000 USD (tăng 20.000 USD so với mùa giải năm 2024). Đặc biệt, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn cam kết hỗ trợ kinh phí phát triển để các công trình đạt giải tiếp tục mở rộng ứng dụng, nâng cao chất lượng và hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Đại diện ban tổ chức cho biết, Hội đồng Giải thưởng năm nay đặt ra những tiêu chí vô cùng khắt khe và toàn diện.

Các công trình tham dự có tính đột phá và ứng dụng, là những phát hiện mới, mang lại nhận thức và cách tiếp cận mới trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và đặc biệt là đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tế tối thiểu 3 năm.

Công trình phải có tác động thay đổi quan trọng trong đời sống sản xuất, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giải quyết những vấn đề then chốt để cải tiến và đổi mới công nghệ.

Giáo sư, Tiến sỹ Mai Trọng Nhuận - Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cuối cùng, công trình phải đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đặc biệt quan trọng thúc đẩy cơ cấu sản xuất; đồng thời ứng phó hiệu quả với biến đổi toàn cầu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sỹ Mai Trọng Nhuận - Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn nhấn mạnh: "Giải thưởng Bảo Sơn không chỉ vinh danh những thành tựu của ngày hôm nay, mà còn hướng tới mục tiêu kiến tạo một "hệ sinh thái tri thức" bền vững cho tương lai. Thông qua giải thưởng, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát hiện và ươm mầm cho thế hệ các nhà khoa học trẻ, tạo bệ phóng vững chắc để khoa học Việt Nam vươn tầm, hội nhập sâu rộng và tự tin sánh vai cùng các cường quốc năm châu."

Thời gian tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 bắt đầu từ 10/5 - 30/12/2026. Thời gian thẩm định và chấm giải từ 05/01 - 15/4/2027.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Đồng thời, Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

Tự chủ khoa học, công nghệ là nền tảng bảo vệ chủ quyền số quốc gia Tự chủ chiến lược về khoa học, công nghệ được xác định là nền tảng bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền dữ liệu, đồng thời tạo động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.