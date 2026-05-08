Tốc độ giãn nở của vũ trụ nhanh hơn 10% so với dự báo

Một nghiên cứu quốc tế vừa công bố tốc độ giãn nở của vũ trụ với độ chính xác kỷ lục, cho thấy tốc độ này nhanh hơn 10% so với các nhận định khoa học trước đây, buộc giới chuyên gia phải xem xét lại các lý thuyết cơ bản về vạn vật.

Nghiên cứu được một nhóm chuyên gia quốc tế thực hiện, bao gồm nhà vật lý thiên văn Caroline Huang thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian, nhà vật lý thiên văn Stefano Casertano thuộc Viện Khoa học Viễn vọng Không gian ở Baltimore và nhà vật lý thiên văn Dillon Brout thuộc Đại học Boston. Mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu là xác định chính xác tốc độ vũ trụ giãn nở kể từ sau vụ nổ Big Bang cách đây 14 tỷ năm, từ đó làm cơ sở để tính toán chính xác tuổi của vũ trụ.

Dựa trên các phép đo mới nhất, nhóm nghiên cứu xác nhận rằng khi khoảng cách giữa các vật thể trong không gian càng lớn, tốc độ di chuyển ra xa của chúng sẽ càng nhanh. Cụ thể, một thiên hà cách Trái Đất 3 triệu năm ánh sáng sẽ di chuyển ra xa với tốc độ khoảng 74 km mỗi giây, và ở khoảng cách gấp đôi, tốc độ này đạt mức 145 km mỗi giây.

Phát hiện này đã gây chấn động khi trực tiếp đặt dấu hỏi về tính chính xác của mô hình vũ trụ học tiêu chuẩn - lý thuyết nền tảng giải thích cách thức vận hành của vũ trụ.

Nhà vật lý thiên văn Stefano Casertano nhận định sự sai lệch này cho thấy mô hình hiện tại có thể đang thiếu sót một lực hoặc yếu tố nào đó chưa được hiểu rõ, với những "nghi phạm" hàng đầu là vật chất tối hoặc năng lượng tối.

Bên cạnh đó, kết quả này còn làm thay đổi nhận thức của các nhà khoa học tại Mỹ về tương lai của vũ trụ.

Nhà vật lý thiên văn Dillon Brout lưu ý rằng tốc độ giãn nở mới có thể ảnh hưởng đến kịch bản về "cái chết nhiệt," nơi các ngôi sao sẽ cạn kiệt năng lượng và lụi tàn trong khoảng 100 nghìn tỷ năm tới, để lại một vũ trụ hoàn toàn lạnh lẽo và tối tăm.

Các dữ liệu này hiện đang thúc đẩy giới khoa học tìm kiếm những lý thuyết mới để lấp đầy khoảng trống trong sự hiểu biết về nguồn gốc và định mệnh cuối cùng của không gian.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Astronomy and Astrophysics./.

