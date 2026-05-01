Australia phát triển công nghệ pin mặt trời trong nhà an toàn, hiệu suất cao

Các nhà khoa học tại Australia vừa phát triển một phương pháp mới giúp sản xuất pin mặt trời trong nhà với hiệu suất cao hơn, đồng thời loại bỏ các vật liệu độc hại, mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi trong gia đình, văn phòng và các thiết bị điện tử công suất thấp.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Queensland (UQ), nhóm kỹ sư hóa học của trường đã xây dựng quy trình chế tạo mới cho pin perovskite sử dụng trong nhà, loại bỏ hoàn toàn chì độc hại và các dung môi nguy hiểm thường dùng trong sản xuất truyền thống.

Ông Lyu Miaoqiang, đồng tác giả nghiên cứu công bố trên tạp chí ACS Energy Letters, cho biết perovskite halide là một công nghệ mới nổi có khả năng thay thế silicon nhờ hiệu suất cao và tiềm năng thương mại lớn.

Điểm đáng chú ý là nhóm nghiên cứu đã phát triển thành công quy trình sản xuất bằng phương pháp bay hơi an toàn và có khả năng mở rộng quy mô công nghiệp.

Kết quả thử nghiệm cho thấy pin đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên tới 16,36% trong điều kiện ánh sáng trong nhà, cao hơn đáng kể so với khoảng 10% của công nghệ silicon truyền thống.

Theo ông Lyu, vật liệu này có khả năng hấp thụ và chuyển đổi hiệu quả ánh sáng yếu trong nhà thành điện năng, đồng thời quy trình sản xuất mới phù hợp hơn với sản xuất quy mô lớn.

Các nhà nghiên cứu cho biết pin mặt trời perovskite không chứa chì có thể trở thành giải pháp thay thế “pin cúc áo” truyền thống trong nhiều thiết bị công suất thấp như cảm biến môi trường, thiết bị đeo, thiết bị theo dõi y tế và sức khỏe, cũng như nhãn điện tử trong ngành bán lẻ.

Ông Lyu nhấn mạnh rằng với việc quản lý điện áp phù hợp, các thiết bị này có thể thay thế “pin cúc áo,” góp phần giảm lượng rác thải pin nhỏ và hạn chế nguy cơ trẻ em tiếp xúc với pin trong đồ chơi.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng công nghệ này có thể được thương mại hóa trong vài năm tới, mở ra hướng phát triển mới cho năng lượng sạch quy mô nhỏ và ứng dụng trong đời sống hàng ngày./.

Australia lập kỷ lục thế giới về hiệu suất pin mặt trời thế hệ mới Các nhà nghiên cứu Australia vừa xác lập kỷ lục thế giới về hiệu suất tế bào pin mặt trời sử dụng vật liệu quang điện mới, mở ra triển vọng phát triển công nghệ năng lượng mặt trời bền vững và rẻ hơn.

