Tỷ phú Elon Musk đầu tư 55 tỷ USD cho dự án sản xuất chip AI tại Texas

Theo thông báo công khai ngày 6/5, công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk có kế hoạch đầu tư ít nhất 55 tỷ USD để xây dựng cơ sở sản xuất chất bán dẫn tại bang Texas (Mỹ).

Đây sẽ là nhà máy sản xuất chip tiên tiến phục vụ cho robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu ngoài không gian.

Tỷ phú Musk nêu rõ cơ sở này, được đặt tên là Terafab, tọa lạc tại hạt Grimes, cách thành phố Houston khoảng 110km về phía Tây Bắc, và sẽ do hãng xe điện Tesla và công ty SpaceX cùng vận hành.

Theo thông báo về buổi điều trần công khai tại hạt Grimes, khoản đầu tư ban đầu sẽ là 55 tỷ USD, với tổng vốn đầu tư dự án dự kiến có thể lên tới 119 tỷ USD nếu triển khai các giai đoạn bổ sung.

Ông Musk nhấn mạnh dự án Terafab có vai trò cần thiết bởi nhu cầu về năng lượng tính toán của Tesla và SpaceX khả năng sẽ vượt khả năng cung ứng của các nhà sản xuất chip toàn cầu.

Về lâu dài, nhà máy sẽ sản xuất các dòng chip có khả năng hỗ trợ công suất tính toán từ 100-200 gigawatt trên Trái Đất và đạt mức 1 terawatt trong không gian./.

Tỷ phú Elon Musk tham vọng sản xuất chip AI ngoài không gian Ông Elon Musk tiết lộ kế hoạch xây dựng tổ hợp sản xuất chip Terafab tại Austin (Texas), nơi Tesla và SpaceX sẽ tự chủ nguồn chip cho xe điện, robot và tham vọng AI ngoài không gian.