Sony AI ra mắt robot bóng bàn có thể đánh bại cao thủ trình độ cao

Một nhóm nghiên cứu, có sự tham gia của Sony Group Corporation, cho biết đã phát triển thành công robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thi đấu, thậm chí có thể đánh bại những người chơi bóng bàn trình độ cao.

Đây là lần đầu tiên một hệ thống AI có thể vượt trội con người trong trò chơi tương tác đòi hỏi kỹ năng thể chất cao, với thiết bị và luật thi đấu nguyên bản.

Theo kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature số ra tháng 4/2026, Robot tự hành mang tên Ace, do Sony AI phát triển, tuy chưa thể vượt qua các vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu, nhưng đã thể hiện năng lực đáng chú ý, đặc biệt là khả năng xử lý các cú đánh xoáy (spin) phức tạp.

Ace được trang bị cánh tay cơ khí 8 khớp nối cùng hệ thống nhiều camera bố trí quanh bàn để theo dõi chuyển động tốc độ cao của quả bóng.

Toàn bộ hành động của robot được điều khiển bằng hệ thống AI, cho phép phân tích quỹ đạo, dự đoán điểm rơi và phản xạ gần như tức thời.

Trên website chính thức, Sony AI cho biết trong hơn 40 năm qua, giới robot học luôn đau đáu tìm cách chế tạo một cỗ máy có thể đánh bóng bàn với con người, không chỉ trả bóng, mà còn phải nhận biết, phản ứng và xử lý được tốc độ lẫn độ xoáy cực lớn ở trình độ cao.

Các trận đấu thử nghiệm được tổ chức theo đúng luật của Liên đoàn bóng bàn quốc tế. Ace thi đấu với 5 tay vợt trình độ cao, đều có hơn 10 năm kinh nghiệm thi đấu và đã đánh bại 3 tay vợt trong số này.

Tuy nhiên, trước hai vận động viên chuyên nghiệp đang thi đấu, Ace thất bại trong loạt trận thắng 3/5 séc, dù vẫn giành được 1 séc thắng trong tổng số 7 séc đã chơi.

Theo bài báo trên Nature, Ace ghi điểm bằng nhiều kiểu xoáy khác nhau, đồng thời có thể trả lại đa dạng các cú xoáy từ đối phương.

Robot thậm chí phản ứng được với những quả bóng đổi hướng bất ngờ sau khi chạm lưới, tình huống vốn rất khó dự đoán ngay cả với con người.

Bóng bàn là môn thể thao đòi hỏi các pha đôi công tốc độ cao và khả năng dự đoán quỹ đạo bóng cực kỳ phức tạp, đặc biệt do yếu tố xoáy.

Trước đây, nhiều thử nghiệm robot bóng bàn phải sử dụng thiết bị làm giảm tốc độ và độ xoáy để phù hợp với giới hạn của máy móc. Tuy nhiên, Ace thi đấu với đầy đủ thiết bị tiêu chuẩn, không hề điều chỉnh giảm độ khó.

Các nhà nghiên cứu cho rằng thành công này không chỉ có ý nghĩa trong thể thao, mà còn mở ra khả năng ứng dụng các kỹ thuật điều khiển thời gian thực, tốc độ cao vào những lĩnh vực như robot sản xuất trong nhà máy hay robot dịch vụ tương tác với con người./.

