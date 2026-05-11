Nhiều phụ huynh Pháp bất lực trước sự lệ thuộc của con cái vào các nền tảng số

Kế hoạch do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy về việc cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội đang làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong xã hội nước này, trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ huynh thừa nhận họ gần như bất lực trước sự lệ thuộc của con cái vào điện thoại thông minh và các nền tảng số.

Ngày càng nhiều gia đình Pháp xem việc quản lý thời gian sử dụng điện thoại và mạng xã hội của con cái là nguyên nhân chính gây căng thẳng trong gia đình. Những cuộc cãi vã kéo dài, cảnh con cái phản ứng gay gắt, đóng sầm cửa phòng hay tìm cách vượt qua các biện pháp kiểm soát của cha mẹ đang trở nên phổ biến.

Ông Julien Joly, một kiến trúc sư tại Pháp và là cha của hai thiếu niên, cho biết từng áp dụng nhiều biện pháp như thu điện thoại sau bữa tối hay cài phần mềm kiểm soát thời gian sử dụng. Tuy nhiên, ông cuối cùng phải từ bỏ vì “quá mệt mỏi." Theo ông, việc kiểm soát điện thoại đã biến thành “một dạng chiến tranh công nghệ” với con trai mình.

Một khảo sát của Viện Thăm dò dư luận Pháp (IFOP) công bố cuối năm 2025 cho thấy 94% phụ huynh có con từ 8-15 tuổi đã đặt ra ít nhất một quy định liên quan đến thiết bị số và 68% từng sử dụng công cụ kiểm soát của phụ huynh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn rất hạn chế khi nhiều trẻ tìm cách lách quy định bằng cách dùng điện thoại của người thân hoặc tự tạo tài khoản mạng xã hội mà cha mẹ không biết.

Bà Najat Vallaud-Belkacem, cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp và tác giả cuốn “Cai nghiện kỹ thuật số," nhận định việc sử dụng mạng xã hội hiện đã trở thành nguồn cơn gây xung đột số một trong nhiều gia đình Pháp. Theo bà, ngày càng nhiều phụ huynh rơi vào trạng thái bất lực và cảm thấy tội lỗi vì không thể kiểm soát con cái, trong khi chính người lớn cũng lệ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội.

Các chuyên gia tâm lý và giáo dục cho rằng việc thu hồi điện thoại thông minh khó khăn hơn nhiều so với các hình thức kiểm soát trước đây như tắt tivi hay hạn chế trò chơi điện tử.

Giáo sư Grégoire Borst, giáo sư tâm lý học phát triển và khoa học thần kinh nhận thức trong giáo dục, cho biết với thanh thiếu niên, thế giới số hiện là “phần kéo dài” của đời sống thực, gắn liền với giao tiếp xã hội, cảm giác tự chủ và bản sắc cá nhân. Vì vậy, việc hạn chế hoặc tước bỏ quyền truy cập mạng xã hội thường bị trẻ xem như một sự bất công.

Nhiều trường học tại Pháp hiện sử dụng các ứng dụng số như Pronote hay EcoleDirecte để gửi bài tập, cập nhật thời khóa biểu, điểm danh và trao đổi thông tin với phụ huynh. Điều này khiến điện thoại thông minh gần như trở thành vật dụng không thể thiếu đối với học sinh, đồng thời cũng làm cho việc hạn chế thời gian sử dụng thiết bị số trở nên khó khăn hơn đối với nhiều gia đình.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh cho rằng nếu từ tháng 9, Chính phủ Pháp thực sự áp dụng lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi, họ sẽ có thêm cơ sở pháp lý và tâm lý để siết chặt việc quản lý con cái. Một số chuyên gia tâm lý cũng nhận định việc có khung pháp luật rõ ràng sẽ giúp trẻ dễ chấp nhận giới hạn hơn thay vì xem đó chỉ là quyết định đơn lẻ của cha mẹ.

Dù vậy, không ít gia đình vẫn hoài nghi về hiệu quả thực tế của các biện pháp cấm đoán trong bối cảnh mạng xã hội đã ăn sâu vào đời sống thường nhật của giới trẻ. Với nhiều phụ huynh, hy vọng lớn nhất hiện nay là con cái sẽ dần tự nhận thức được tác hại của sự lệ thuộc vào màn hình khi trưởng thành hơn./.

Điều gì đứng sau làn sóng cấm trẻ em dùng mạng xã hội trên toàn cầu? Nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên, song hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp này vẫn đang gây tranh cãi.