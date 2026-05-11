Chuyên gia Việt Nam, Áo thúc đẩy hợp tác về AI và an ninh mạng

Cuối tuần qua, đoàn công tác của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cùng đại diện Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc chuyên sâu với Viện Công nghệ Áo (AIT) nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tham dự buổi làm việc, về phía Việt Nam có Đại tá Hà Văn Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành NCA; ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA cùng đại diện Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế. Về phía AIT, có Tiến sỹ Helmut Leopold, Tiến sỹ Martin Stierle, Tiến sỹ Ross Kind và Tiến sỹ Bernhard Kohn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Duy Hiền nhấn mạnh Hiệp hội An ninh mạng quốc gia luôn xác định hợp tác quốc tế là một trong những định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và kết nối công nghệ trong bối cảnh các thách thức an ninh mạng ngày càng mang tính xuyên biên giới.

Ông cho biết hiệp hội đang đóng vai trò là nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia; đồng thời tích cực tham gia tư vấn chính sách, phản biện pháp lý và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái an ninh mạng bền vững tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về xu hướng an ninh mạng toàn cầu, tác động của các quy định quốc tế mới cũng như các lĩnh vực ưu tiên có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

NCA đề xuất tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với AIT thông qua các định hướng trọng tâm gồm: bảo vệ hạ tầng số trọng yếu; bảo đảm an toàn dữ liệu và xây dựng hệ sinh thái số tin cậy; ứng dụng AI và phân tích dữ liệu trong công tác bảo đảm an ninh mạng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy trao đổi chuyên gia và phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo quốc tế thường niên.

Bên cạnh đó, hiệp hội cũng đề xuất mở rộng kết nối doanh nghiệp công nghệ giữa hai nước nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, triển khai các sáng kiến hợp tác về an ninh mạng, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia AIT đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới liên quan đến phân tích dữ liệu quy mô lớn, truyền thông ứng dụng AI, công nghệ giám sát biên giới thông minh, bảo mật hậu lượng tử và quản lý định danh số.

Theo đại diện AIT, việc kết hợp giữa AI, khoa học dữ liệu và các nền tảng an ninh số thế hệ mới sẽ góp phần nâng cao khả năng dự báo, phát hiện sớm và ứng phó hiệu quả trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Buổi làm việc được đánh giá là bước tiếp nối quan trọng sau Diễn đàn An ninh mạng Áo-Việt Nam 2026, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Áo trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ số, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước./.

Việt Nam-Áo tăng cường hợp tác an ninh mạng trong kỷ nguyên số Diễn đàn An ninh mạng Áo-Việt Nam hướng tới các mục tiêu thực chất: tăng cường hợp tác, củng cố năng lực thể chế và công nghệ, đồng thời mở ra các cơ hội kinh doanh và đầu tư mới.