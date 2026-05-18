Quảng Ninh phát triển khoa học công nghệ, tạo động lực cho tăng trưởng 2 con số

Tỉnh Quảng Ninh đang khẳng định mạnh mẽ quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Đây được xác định là bệ phóng vững chắc để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, riêng năm 2026 đạt tăng trưởng 13%.

Những dấu ấn bứt phá toàn diện

Năm 2025, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả cốt lõi, tạo đà bứt phá cho giai đoạn mới.

Đáng chú ý, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh của Quảng Ninh ghi nhận vị trí thứ 3 toàn quốc. Hạ tầng số được đầu tư mạnh mẽ với tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 94%, hoàn thành xóa vùng lõm sóng trên toàn tỉnh.

Hệ thống hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được triển khai sâu rộng nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có mức đầu tư cho lĩnh vực này cao nhất cả nước khi bố trí nguồn ngân sách hơn 1.186 tỷ đồng.

Tỉnh đang triển khai 51 nhiệm vụ khoa học công nghệ chuyển tiếp với cam kết ứng dụng rõ ràng vào thực tiễn. Quảng Ninh cũng đã công bố 9 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đặt hàng các tổ chức, doanh nghiệp số cùng tham gia giải quyết.

​Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh khoa học công nghệ phải thực sự trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng, lấy công nghệ làm nền tảng, con người làm trung tâm và khoa học là động lực chủ đạo.

Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào quản lý mà phải trở thành phương thức, không gian phát triển mới và động lực tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thúc đẩy liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá

Nằm trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, sự kiện "Tech Cafe Quảng Ninh 2026" chủ đề “Khơi nguồn đổi mới sáng tạo, bứt phá cùng doanh nghiệp” được tổ chức thành công vào trung tuần tháng 5 vừa qua thu hút hơn 100 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện đã phổ biến các quy định pháp luật mới như: Nghị định số 101/2026/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 268/2025/NĐ-CP về điều kiện, tiêu chí thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Đồng thời, trực tiếp giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục đăng ký, duy trì hoạt động và cơ chế ưu đãi thuế.

Đặc biệt, Tech Cafe Quảng Ninh 2026 đã chứng kiến bước tiến thực chất khi tiến hành ký kết 4 bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ giữa Viện Hóa học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) với 4 doanh nghiệp trên địa bàn gồm: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Du lịch Vung Viêng; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nuôi trồng, Sản xuất và Chế biến Dược liệu Đông Bắc; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh Tùng Vân Đồn; Công ty Cổ phần Sữa An Sinh.Nhân dịp này, Cổng hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉ techhub.quangninh.gov.vn đã chính thức được bấm nút ra mắt.

Đây là giải pháp hạ tầng số quan trọng, tạo kênh tương tác trực tuyến thông suốt giữa doanh nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khẳng định mối liên kết bền vững giữa "3 nhà": Nhà nước-nhà khoa học-nhà doanh nghiệp.

Hợp tác chiến lược, kiến tạo không gian phát triển mới

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 17/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu, tư vấn các giải pháp phát triển chính quyền số, dữ liệu số, dịch vụ số; xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại gồm hạ tầng viễn thông băng rộng cố định, di động 4G, 5G, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây.

Đồng thời, phối hợp thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực số.

Đánh giá cao tiềm lực của Viettel, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường khẳng định Viettel là đối tác chiến lược quan trọng của Quảng Ninh.

Tỉnh mong muốn Viettel đồng hành nghiên cứu, triển khai các mô hình phát triển mới, ứng dụng AI trong quản trị, phát triển du lịch thông minh, logistics thông minh, cửa khẩu thông minh.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh xây dựng hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và ứng dụng công nghệ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, tỉnh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Quảng Ninh phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đến năm 2030 đạt 30% GRDP và nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, Quảng Ninh đang nghiên cứu xây dựng Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do với định hướng trở thành trung tâm dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số của khu vực. Trong đó, tập trung phát triển trung tâm dữ liệu AI, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ hợp giáo dục đào tạo, công viên tri thức toàn cầu và thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn.

Quảng Ninh đang quyết liệt tháo gỡ các nút thắt. Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược và tinh thần chủ động sáng tạo, chuyển đổi số và khoa học công nghệ hứa hẹn sẽ đưa kinh tế tư nhân cùng kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh bứt phá toàn diện, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới./.

'Cần khơi thông mạnh mẽ hơn nữa mọi nguồn lực cho Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo' Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, cần khơi thông mạnh mẽ hơn nữa mọi nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.