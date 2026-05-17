Israel phát triển trung tâm công nghệ vũ trụ tại sa mạc Negev

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, thị trấn Mitzpe Ramon ở sa mạc Negev của Israel đang được định hướng trở thành một trung tâm công nghệ vũ trụ mới, với các phòng thí nghiệm do tập đoàn chip hàng đầu thế giới NVIDIA hỗ trợ, cơ sở mô phỏng, phòng điều khiển và hệ sinh thái khởi nghiệp (startup) phát triển công nghệ ứng dụng cho Trái Đất, Mặt Trăng và Sao Hỏa.



Dự án do công ty Creation Space thúc đẩy, dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Roy Naor, nhà khoa học hành tinh thuộc Viện Weizmann (Israel).

Theo ông Naor, Mitzpe Ramon có lợi thế đặc biệt do điều kiện tự nhiên tại miệng núi lửa Ramon có nhiều điểm tương đồng với bề mặt Sao Hỏa, giúp khu vực này trở thành địa điểm phù hợp để thử nghiệm các công nghệ hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.



Creation Space đang xây dựng một khuôn viên công nghệ tại Mitzpe Ramon, bao gồm các phòng thí nghiệm tiên tiến, trung tâm hội nghị quốc tế, phòng điều khiển và phòng thí nghiệm mô phỏng, robot với sự hợp tác công nghệ của NVIDIA.

Công ty đặt mục tiêu hỗ trợ các startup phát triển công nghệ lưỡng dụng, vừa phục vụ thị trường vũ trụ trong tương lai, vừa có thể ứng dụng ngay trên Trái Đất.



Các công nghệ đang được phát triển bao gồm robot hoạt động trong không gian hẹp, truyền điện không dây, sạc không dây cho phương tiện điện trong không gian, hệ thống định vị tự động cho robot vũ trụ và thiết bị tinh luyện lithium di động phục vụ sản xuất pin độc lập.



Chính phủ Israel cũng đã tham gia dự án thông qua việc lựa chọn Creation Space dẫn dắt phòng thí nghiệm quốc gia nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ vũ trụ.

Dự án có sự tham gia của Cơ quan Đổi mới Israel, Cơ quan Vũ trụ Israel, Viện Công nghệ Technion, Đại học Ben-Gurion, công ty vệ tinh ImageSat International và quỹ đầu tư Rakia. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 100 triệu shekel (33 triệu USD).



Theo Cơ quan Đổi mới Israel, Creation Space được lựa chọn nhờ khả năng xây dựng một khung hỗ trợ toàn diện cho startup, từ tư vấn công nghệ, xây dựng hạ tầng thử nghiệm đến kết nối với thị trường quốc tế.



Giới chức địa phương kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế Mitzpe Ramon, thu hút nhà nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và khách du lịch khoa học tới khu vực vốn còn xa trung tâm kinh tế lớn của Israel.



Một hướng phát triển đáng chú ý khác là phòng thí nghiệm công nghệ nông nghiệp vũ trụ đặt cạnh nhà máy rượu Ramon Winery. Creation Space cho biết đã ký thỏa thuận với SpaceX để dành chỗ cho các mẫu thử nghiệm trên một tàu vũ trụ dự kiến phóng tới Sao Hỏa vào năm 2030, với mục tiêu trình diễn công nghệ trồng nho ngoài Trái Đất.



Theo ông Naor, mục tiêu của dự án không chỉ là đưa công nghệ Israel vào cuộc đua vũ trụ toàn cầu mà còn phát triển các giải pháp cho những thách thức hiện nay trên Trái Đất, như tái chế nước, y tế từ xa, nông nghiệp trong điều kiện khô hạn, năng lượng và hạ tầng dữ liệu trong môi trường biệt lập./.

