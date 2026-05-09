Văn hóa

Hoa hậu Hà Linh vừa ôn thi đại học vừa "lên dây cót" chinh chiến quốc tế

Mặc dù sẽ đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 sắp tới, song Hoa hậu Hà Linh cho biết cô vẫn đang vừa nỗ lực ôn thi đại học vừa chuẩn bị chinh chiến ở sân chơi nhan sắc quốc tế.

M.Mai
Chủ tịch Miss Multicultural Vietnam - Hoa hậu Quốc tế Phan Kim Oanh (bên trái) đồng hành cùng Hoa hậu Hà Linh về trường cũ tri ân thầy cô. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sau khi đăng quang Miss Multicultural Vietnam - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 tháng Tư vừa qua, Nguyễn Trần Hà Linh đã nhanh chóng trở lại với nhịp sống học đường để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Cô hiện là học sinh lớp 12D2, Trường THPT Khoa học Giáo dục – Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Linh chia sẻ, với cô danh hiệu hoa hậu chính là cột mốc để cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cả học tập lẫn trách nhiệm cộng đồng.

Mới đây, đương kim Miss Multicultural Vietnam đã có dịp trở lại trường tri ân thầy cô, bạn bè. Đồng hành cùng nàng hậu trong lần trở về đặc biệt này còn có Chủ tịch cuộc thi là Hoa hậu Quốc tế Phan Kim Oanh cùng êkíp, nhằm góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về giáo dục, văn hóa và định hướng phát triển hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Xuất hiện thanh lịch trong tà áo dài, nàng hậu chia sẻ những câu chuyện phía sau hành trình đăng quang cũng như quãng thời gian nỗ lực cân bằng giữa việc học và việc tham gia cuộc thi. Cô cũng không giấu được xúc động khi nhắc về quãng thời gian học tập dưới mái trường THPT Khoa học Giáo dục.

“Em luôn biết ơn nhà trường vì đã cho em không chỉ kiến thức mà còn sự trưởng thành, bản lĩnh và cơ hội để phát triển bản thân. Với em, đây luôn là nơi đặc biệt nhất trong những năm tháng thanh xuân,” Hà Linh nói.

Hoa hậu Hà Linh về trường cũ tri ân thầy cô vào giao lưu với bạn bè. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không chỉ giao lưu cùng thầy cô, Hà Linh còn dành thời gian trò chuyện với các bạn học sinh, chia sẻ về hành trình vừa qua, cách cân bằng giữa học tập và hoạt động cá nhân, đồng thời truyền cảm hứng về sự tự tin, nỗ lực theo đuổi mục tiêu cho các bạn trẻ.

Dù vừa đăng quang một cuộc thi nhan sắc, Hà Linh vẫn giữ hình ảnh gần gũi, giản dị của một nữ sinh cuối cấp. Đặc biệt, trong tháng Sáu tới đây, Hà Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, được tổ chức tại Việt Nam. Nàng hậu cho biết đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cơ hội để cô quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, tri thức và giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế.

Với lợi thế về ngoại hình, khả năng giao tiếp cùng nền tảng học vấn tốt, Hà Linh được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam năng động, bản lĩnh và giàu tinh thần hội nhập.

Dù lịch trình chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế khá bận rộn, nàng hậu vẫn ưu tiên hoàn thành chương trình học lớp 12 và kỳ thi đại học sắp tới. Hình ảnh một Hoa hậu vừa tích cực chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế, vừa chăm chỉ học tập đã nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ công chúng./.

(Vietnam+)
