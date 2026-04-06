Chung kết Miss Multicultural Vietnam 2026: Nữ sinh nhỏ tuổi nhất đăng quang

Vượt qua 19 thí sinh trong đêm chung kết, Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình đã chính thức đăng quang Miss Multicultural Vietnam 2026 - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, diễn ra tối qua (ngày 5/4), tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Các ngôi vị Á hậu thuộc về: Nguyễn Thị Thu Trúc (Á hậu 1), Nguyễn Hồng Hải Vân (Á hậu 2), Trịnh Thị Huệ (Á hậu 3), Lưu Tố Uyên (Á hậu 4).

Tân Hoa hậu sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục (thuộc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Theo đánh giá từ ban giám khảo, ngay từ những vòng thi đầu tiên, Hà Linh đã gây ấn tượng bởi sự tự tin, bản lĩnh cùng nền tảng tri thức nổi bật. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, cô vẫn thể hiện phong thái chững chạc, tư duy nhanh nhạy và tinh thần cầu tiến.

Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi: “Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hóa truyền thống?”

Tân Hoa hậu cùng Chủ tịch cuộc thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh. (Ảnh: BTC)

Hà Linh khẳng định “điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn,” đồng thời bày tỏ quan điểm: “Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hóa, hay lan tỏa những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.”

“Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đóng vai trò định hướng để thế hệ trẻ hiểu rằng văn hóa không phải là điều cũ kỹ, mà chính là nền tảng giúp chúng ta phát triển và khẳng định bản sắc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa. Giữ gìn văn hóa không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai.”

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, Hà Linh còn từng đạt học bổng “Người tiên phong” của Swinburne University of Technology, cũng như đạt thành tích cao trong các cuộc thi học thuật như Olympic Ngữ Văn, Toán và các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý…

Sau cuộc thi, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) diễn ra vào tháng Sáu sắp tới. Á hậu Nguyễn Thị Thu Trúc đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng Năm tại Ai Cập./.

Top 5 chung cuộc. (Ảnh: BTC)

Các giải phụ của cuộc thi: Người đẹp Tri thức: Nguyễn Hồng Hải Vân Người đẹp Hình thể: Nguyễn Lê Phương Linh Người đẹp Tài năng: Lưu Tố Uyên Người đẹp Trình diễn: Nguyễn Thị Thu Trúc Người đẹp có Gương mặt khả ái: Phạm Thị Hường Người đẹp truyền thông: Nguyễn Trần Hà Linh