Cường Đàm "định nghĩa lại" vẻ đẹp nữ tính trong các thiết kế mới với "The Verge”

Bước ra khỏi vùng an toàn âm nhạc, ca sỹ Văn Mai Hương không chỉ thử sức trong dự án điện ảnh “Thỏ ơi” của Trấn Thành, cô còn đồng hành cùng các thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế và Việt Nam. Hành trình làm mới mình đó đã đưa Hương đến với bộ sưu tập mới “The Verge” của C.DAM.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm cho biết tinh thần “khai phóng” luôn là cốt lõi của thương hiệu C.DAM và hiện diện xuyên suốt qua các thiết kế.

“Văn Mai Hương là nghệ sỹ sở hữu nhiều điểm tương đồng khi liên tục phát triển bản thân trên nhiều phương diện. Sự đồng điệu này trở thành tiền đề để C.DAM và nữ ca sỹ hợp tác trong bộ sưu tập “The Verge,” mang đến nguồn cảm hứng cho những phụ nữ không ngừng khám phá bản thân để mở rộng những giới hạn,” Cường Đàm nói.

Với tinh thần đó, trong bộ ảnh thời trang kết hợp cùng C.DAM, Văn Mai Hương rời xa những khuôn mẫu quen thuộc, trở nên tự do và đa diện hơn. Từ phom dáng balloon phóng khoáng, váy lụa bất đối xứng, kỹ thuật draping đặc trưng tới sự biến chuyển giữa tông màu trung tính và sắc xanh táo bạo, cô đều hiện diện mới mẻ và cuốn hút. Tại không gian ấy, ranh giới của những định nghĩa cũ lùi lại, nhường chỗ cho vẻ đẹp tính nữ tìm thấy trạng thái tự do trong một chân dung đầy cảm hứng.

Nhà tạo mẫu bày tỏ mong muốn cùng với Văn Mai Hương, người phụ nữ của C.DAM sẽ tìm thấy sự chuyển mình tinh tế với các thiết kế trong “The Verge.”

﻿ Văn Mai Hương đầy nữ tính trong các thiết kế mới của “The Verge.” (Nguồn ảnh: C.DAM)

“Thông qua điểm chạm ánh kim được đặt khéo léo trên nền vải draping và cấu trúc phom dáng mở rộng, linh hoạt, người mặc vừa thể hiện được bản thể cổ điển, vừa gợi mở nét phóng khoáng, đương đại. Sức sống của hành trình khai phóng còn hiện diện qua ‘vũ khúc’ giữa dải màu mùa hè như xanh Cerulean, hồng Spanish, vàng Celestial và các tông màu cơ bản như trắng, đen, nâu, đỏ Maroon… Tất cả dung hòa như lời khẳng định cho tâm thế hiện diện chủ động của phái đẹp trong chu kỳ thời trang mới,” Cường Đàm chia sẻ.

Với hành trình hơn 12 năm gắn bó cùng thời trang Việt, nhà tạo mẫu Cường Đàm và C.DAM đã khẳng định được ngôn ngữ riêng mạnh mẽ với những dấu ấn thể nghiệm cùng các hoạt động nghệ thuật đa giác quan, từ triển lãm tới những show diễn khó quên. Nền tảng của thương hiệu nằm ở “tính kiến trúc,” khi mạnh dạn giao hòa tính triết học sâu sắc với ngôn ngữ thiết kế đậm chất riêng, nhấn mạnh vào đường nét và hình khối, tất cả nhằm tôn vinh vẻ đẹp đầy chiều sâu trí tuệ của tính nữ.

Không chỉ được các nghệ sỹ trong nước như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Văn Mai Hương... đồng hành, thương hiệu cũng được các ngôi sao hạng A thế giới như Jennifer Lopez (JLo) lựa chọn. Tại thị trường tỷ dân, C.DAM cũng cho thấy sức hút lớn khi xuất hiện cùng các minh tinh như Tân Chỉ Lôi, Triệu Lệ Dĩnh trong các sự kiện lớn./.

Jennifer Lopez (JLo) diện thiết kế của C.DAM. (Nguồn ảnh: C.DAM)

