Thời trang đường phố - từ nhóm sáng tạo nhỏ lẻ đến đế chế tỷ đô

Tại Mỹ, lĩnh vực thời trang đường phố đã phát triển từ những nhóm sáng tạo nhỏ lẻ thành một phần quan trọng của văn hóa đại chúng và nền kinh tế toàn cầu với giá trị hàng tỷ USD.

Văn hóa thời trang đường phố (streetwear) có nguồn gốc từ các cửa hàng trượt ván tại California và khu phố Flatbush ở Brooklyn, New York vào những năm 1980. Thể loại này đã bùng nổ thành một ngành kinh doanh bán lẻ đa quốc gia, hiện diện phổ biến từ New York đến Tokyo hay Paris.

Trong cuốn sách "Bigger Than Fashion: How ‘Streetwear’ Conquered Culture" (tạm dịch là "Vượt lên trên Thời trang: Trang phục đường phố chinh phục văn hóa như thế nào," tác giả Tyler Watamanuk thuộc tạp chí GQ đã ghi lại quá trình vươn lên của những nhà sáng tạo tự thân từ những bước đi thô sơ ban đầu.

Đến đầu những năm 2000, các thương hiệu streetwear đã xác lập vị thế vững chắc trong thị trường thời trang tại các trung tâm thương mại lớn ở Mỹ.

Nhà thiết kế James Jebbia đã thành lập thương hiệu Supreme tại New York vào năm 1994, thời điểm doanh thu hàng ngày của cửa hàng chỉ khoảng 1.000 USD. Nhà thiết kế Jebbia được ghi nhận là người tiên phong giới thiệu các đợt mở bán sản phẩm giới hạn và các màn hợp tác thương hiệu vào thế giới thời trang.

Bên cạnh đó, nhà thiết kế Virgil Abloh với thương hiệu Off-White và nhà sáng lập Carl Williams của thương hiệu Karl Kani cũng là những nhân vật then chốt.

Nhà sáng lập Carl Williams đã bắt đầu sự nghiệp bằng việc bán quần jeans ống rộng từ cốp xe hơi trước khi trở thành người thiết kế trang phục cho các ngôi sao nhạc rap như Tupac Shakur.

Những ông trùm của ngành thời trang đường phố được mô tả là các doanh nhân bản lĩnh, những người đã khéo léo thương mại hóa các yếu tố như graffiti (tranh nghệ thuật đường phố), hip-hop và trượt ván.

Tác giả Tyler Watamanuk nhận định đây là nhóm những thanh niên tự tạo ra nguồn thu nhập riêng, phần lớn xuất thân từ các gia đình nhập cư có sự trân trọng đặc biệt đối với văn hóa đại chúng Mỹ.

Tác giả Tyler Watamanuk viết: "Những đứa trẻ không có thu nhập ổn định và phải tự tạo ra thu nhập cho chính mình."

Dù vậy, ngành công nghiệp này cũng đối mặt với những lời phê bình về việc thiếu sự đa dạng giới khi các nữ doanh nhân như nhà sáng lập Kimora Lee Simmons thuộc Baby Phat hay nhà sáng lập Leah McSweeney thuộc "Married to the Mob" thường bị gạt ra ngoài lề trong các câu chuyện lịch sử.

Tác giả Tyler Watamanuk cũng lưu ý về sự phổ biến của các sản phẩm như giày Nike Air Jordan hay mũ Kangol trong việc định hình phong cách đường phố vào giữa thập niên 90./.

Làm thế nào để phối đồ thời thượng và trẻ trung cùng xu hướng jeans màu Thay vì những thiết kế bó sát trước đây, jeans màu giờ thiên về dáng suông, ống loe dài hoặc dáng barrel rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn.