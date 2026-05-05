Hoa hậu Việt Nam 2026 đầy bản sắc và hiện đại cùng ứng dụng công nghệ số

“Hoa hậu Việt Nam năm 2026 sẽ là một hành trình tiếp nối, nhưng ở tầm cao mới, nơi những giá trị cốt lõi được gìn giữ, và những khát vọng mới được cất lời, với một chủ đề giàu cảm hứng: Miền hương sắc. Đây không chỉ là tên gọi, mà chính là lát cắt tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam đương đại.”

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ tại họp báo công bố khởi động mùa thi thứ 20 vừa diễn ra chiều nay, ngày 5/5 tại Hà Nội.

Một mùa giải mới với một câu chuyện khác

Ban tổ chức nhấn mạnh không tìm kiếm hình mẫu hoàn hảo khuôn mẫu mà hướng đến những đại diện có khả năng truyền cảm hứng, hội tụ trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến. Bởi trong bối cảnh mới, một Hoa hậu vừa cần tỏa sáng về nhan sắc, vừa phải có năng lực tạo ảnh hưởng tích cực và bền vững trong xã hội. Cuộc thi luôn kiên trì theo đuổi xây dựng hệ giá trị bền vững này. Đây cũng là yếu tố làm nên sự khác biệt và giá trị riêng khó thay thế.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản, thì năm 2026 câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới, kết nối Huế trầm mặc, sâu lắng với Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở.

“Không chỉ mang trong mình trầm tích văn hóa và dấu ấn lịch sử hào hùng, Hải Phòng cũng là nơi kết tinh của tinh thần đổi mới, là nơi của khát vọng vươn ra biển lớn, và là nơi đang từng ngày khẳng định con đường phát triển: Lấy văn hóa làm nền tảng, làm động lực, làm sức mạnh nội sinh. Sự kết nối giữa Huế và Hải Phòng vì thế không dừng ở việc chuyển giao không gian tổ chức cuộc thi, mà trở thành điểm tiếp nối của những giá trị: Tiếp nối từ chiều sâu di sản đến sức bật của đô thị hiện đại; tiếp nối từ truyền thống đến những khát vọng tương lai,” Trưởng ban tổ chức chia sẻ.

Mùa giải thứ 20 chính thức được khởi động. (Ảnh: BTC)

Thông qua hành trình này, Hải Phòng sẽ được kể bằng những câu chuyện, con người, văn hóa và trải nghiệm thực tế. Mỗi thí sinh trở thành đại sứ lan tỏa, góp phần đưa vẻ đẹp của thành phố đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Qua đó, Hải Phòng trở thành bệ phóng để thí sinh bộc lộ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến trong môi trường thực tế.

Ứng dụng công nghệ số suốt hành trình thi

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hoàng Thành Media, đối tác của Báo Tiền Phong tại cuộc thi, ông Hoàng Thọ Ninh cho hay: “Hoa hậu Việt Nam 2026 được thiết kế như một sản phẩm văn hóa có cấu trúc hiện đại, nơi nội dung, công nghệ và trải nghiệm công chúng được tích hợp đồng bộ. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là một mùa tổ chức thành công, mà là một mô hình có khả năng tạo giá trị và lan tỏa dài hạn.”

Gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đó là “la bàn” để mỗi thí sinh bước vào hành trình này không chỉ tỏa sáng, mà để trưởng thành, để hoàn thiện, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Theo đó, một nền tảng số đã được lựa chọn làm hạ tầng công nghệ chính thức đồng hành với cuộc thi năm nay, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tổ chức và vận hành cuộc thi một cách sống động theo hướng số hóa, từng bước định hình mô hình vận hành hiện đại cho các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua nền tảng số này, toàn bộ hành trình của cuộc thi được tích hợp trên một hệ thống thống nhất, từ tuyển sinh trực tuyến, bình chọn chính thức, bán vé điện tử đến check-in sự kiện bằng mã QR, tích hợp nội dung số và quản trị dữ liệu.

Việc lựa chọn Hải Phòng cho thấy định hướng gắn kết cuộc thi với không gian trải nghiệm sống động. Tại đây, các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được triển khai theo hành trình từ ghi hình thực tế, hoạt động cộng đồng, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Dàn hoa hậu, á hậu người đẹp từng trưởng thành từ Hoa hậu Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Việc này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình tổ chức, mà còn tạo ra trải nghiệm liền mạch, minh bạch và có khả năng tương tác cao hơn giữa thí sinh, ban tổ chức và công chúng. Qua đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ đổi mới cách tổ chức, mà còn tái định nghĩa cách một cuộc thi sắc đẹp kết nối với công chúng trong kỷ nguyên số.

Ban tổ chức khẳng định hệ thống danh hiệu năm nay được thiết kế theo hướng gắn chặt với hành trình trải nghiệm và đánh giá xuyên suốt, phản ánh đầy đủ 4 trụ cột giá trị của cuộc thi gồm Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến. Các danh hiệu vì thế không chỉ là sự ghi nhận tại một thời điểm, mà còn mở ra trách nhiệm đồng hành lâu dài của thí sinh với các hoạt động xã hội, cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam sau cuộc thi.

Với tất cả sự kế thừa và đổi mới, ban tổ chức cuộc thi cam kết sẽ viết tiếp những câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại và trái tim biết rung động./.

Ban tổ chức chính thức nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc từ sau họp báo khởi động đến hết ngày 12/6/2026. Lịch trình Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến: Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 6/2026. Ghi hình Hành trình thực tế: Trong tháng 6 và tháng 7/2026, phát sóng từ tháng 7/2026 trên các nền tảng số và mạng xã hội. Vòng Chung khảo toàn quốc diễn ra vào tháng 8/2026.

