Miss International Thanh Thủy: Kết nối văn hóa là sứ mệnh của một hoa hậu

Đương kim Miss International, Hoa hậu Thanh Thủy vừa có chuyến công du chính thức tại Myanmar. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh của tổ chức Miss International nhằm tăng cường kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Chuyến đi đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông cũng như công chúng Myanmar.

Sự xuất hiện của cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Giám đốc quốc gia Miss International Myanmar Soe Min Tun, cùng dàn người đẹp Thae Su Nyein, Myint Myat Moe (Miss Cosmo Myanmar 2025), NaNa (Miss International Myanmar 2025).

Trong khuôn khổ chuyến đi, Thanh Thủy cho biết cô đã tham gia lễ công bố Miss International Myanmar 2025, trực tiếp trao dải băng và vương miện cho tân đại diện Nana.

Chia sẻ tại sự kiện, cô nói: “Từ Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự khi lần đầu tiên có mặt tại Myanmar với tư cách là Hoa hậu Quốc tế 2024, và được đón tiếp nồng nhiệt từ tổ chức cuộc thi cũng như những người yêu mến cuộc thi hoa hậu tại Myanmar. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi kết nối và giao lưu văn hóa, giúp thế giới hiểu rằng sứ mệnh của một Hoa hậu Quốc tế không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà còn là sự kết nối và hòa hợp văn hóa giữa các dân tộc. Tôi hy vọng mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để khám phá nền văn hóa phong phú của Myanmar và tiếp tục thực hiện những hoạt động ý nghĩa tại đây.”

Thanh Thủy cùng dàn người đẹp Thae Su Nyein, Myint Myat Moe (Miss Cosmo Myanmar 2025), NaNa (Miss International Myanmar 2025). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thanh Thủy cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến Miss International Myanmar 2025. Cô bày tỏ hy vọng đại diện Myanmar sẽ có hành trình đáng nhớ tại Nhật Bản sắp tới, đồng thời nhắn nhủ: “Hãy luôn là chính mình, thể hiện tình yêu đất nước và suy nghĩ về cách bạn có thể truyền cảm hứng đến mọi người thông qua hành trình của mình tại Miss International.”

Bên cạnh các hoạt động chính thức, Hoa hậu Thanh Thủy còn tham quan các công trình văn hóa đặc sắc của Myanmar. Đặc biệt, cô đã diện trang phục truyền thống Myanmar trong chuyến thăm Shwedagon Pagoda - ngôi chùa cổ kính bậc nhất với tháp dát kim cương, nơi hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc của đất nước này.

Người đẹp cho biết cũng dành thời gian khám phá ẩm thực bản địa và trò chuyện cùng Thae Su Nyein, Myint Myat Moe và Nana, tạo nên những khoảnh khắc giao lưu văn hóa đầy cảm hứng.

Sau chuyến công du Myanmar, Hoa hậu Thanh Thủy sẽ tiếp tục hành trình quốc tế của mình với sự kiện Osaka Expo 2025 tại Nhật Bản vào ngày 7/9.

Với vai trò đương kim Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy đang trở thành cầu nối văn hóa đầy cảm hứng, góp phần khẳng định sứ mệnh của Miss International trong việc gắn kết và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng toàn cầu./.

