Hoa hậu Thanh Thủy được vinh danh Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo

Tối 17/4, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy được xướng tên ở hai sự kiện trao giải Cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung “Chạm đến tương lai cùng Metro” và Lễ trao giải Men&life Awards 2024, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện đầu tiên, Hoa hậu Thanh Thủy được Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Hồi trao tặng danh hiệu “Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro.”

Trong cuộc thi “Chạm đến tương lai cùng Metro,” cô đã góp phần lan tỏa hình ảnh Metro Thành phố Hồ chí Minh – phương tiện giao thông xanh, hiện đại và bền vững. Người đẹp chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi đón nhận giải thưởng và khuyến khích người dân di chuyển bằng phương tiện công cộng nhiều hơn.

Cũng trong đêm qua, Đương kim Hoa hậu Quốc tế xuất hiện rạng rỡ tại Lễ trao giải Men&life Awards 2024 và được vinh danh ở hạng mục “Pretty Lady Of The Year.” Giải thưởng này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn là sự công nhận cho hành trình nỗ lực không ngừng, những đóng góp thiết thực giàu giá trị cho cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến đến giới trẻ.

Thanh Thủy nhận danh hiệu Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước đó, Hoa hậu Thanh Thủy cũng vinh dự nhận giải thưởng “Best Face Of The Year – Gương mặt đẹp nhất năm” tại Lễ trao giải ELLE Beauty Awards 2025. Danh hiệu này là minh chứng cho vẻ đẹp rạng rỡ của Miss International 2024.

“Thủy vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi được vinh danh tại hạng mục Best Face of the Year trong khuôn khổ ELLE Beauty Awards 2025: Wonders of Emotions. Giải thưởng này không chỉ là niềm vui lớn mà còn là dấu ấn đặc biệt trên hành trình mà Thủy may mắn được đồng hành cùng sự yêu thương, ủng hộ của tất cả quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh, tiếp thêm niềm tin và động lực cho Thủy từng ngày,” Hoa hậu chia sẻ.

Thời gian qua, đương kim Miss International Thanh Thủy được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như: Đại sứ Du lịch Đà Nẵng, người truyền cảm hứng, đại sứ cho nhiều dự án cộng đồng,... ghi dấu ấn ý nghĩa cho nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Quốc tế.

Là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024, Hoa hậu Thanh Thủy còn tích cực cùng thanh niên Việt Nam tham gia vào các sự kiện nhằm góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa với các quốc gia.

Hoa hậu Thanh Thủy cho biết tới đây cô sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa những giá trị tích cực và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng./.

