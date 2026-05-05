Việt Nam-Azerbaijan cùng mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác văn hóa

Ajdar Ibrahimov (1919-1993) là đạo diễn, biên kịch, Nghệ sỹ Nhân dân Liên Xô gốc Azerbaijan, người có công lao to lớn đặt nền móng cho điện ảnh cách mạng Việt Nam. Ông tham gia thành lập Trường Điện ảnh Quốc gia, trực tiếp giảng dạy (1959-1962), đào tạo nhiều thế hệ nghệ sỹ nổi tiếng.

Những trải nghiệm đó đã được ông ghi lại trong tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam.”

Ngày 5/5, Ủy ban Nhà nước về Công tác Kiều dân Cộng hòa Azerbaijan và Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Hợp tác Quốc tế, Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách, nhằm nhìn lại và tri ân những đóng góp to lớn của Ajdar Ibrahimov đối với điện ảnh Việt Nam.

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam cho biết Ajdar Ibrahimov sang Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh điện ảnh nước ta còn ở giai đoạn sơ khai, thiếu thốn cả về nhân lực và kỹ thuật. Tại đây, ông không chỉ tham gia giảng dạy mà còn trực tiếp góp phần xây dựng Trường Điện ảnh Quốc gia, tuyển chọn và đào tạo thế hệ sinh viên khóa đầu tiên.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc không chỉ được tiếp cận với những trang viết giàu cảm xúc, mà còn có cơ hội hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử đặc biệt, về tình cảm chân thành của một nghệ sỹ quốc tế dành cho Việt Nam, cũng như về sự giao thoa văn hóa đã góp phần tạo nên diện mạo điện ảnh nước nhà. (Ảnh: BVHTTDL)

Dưới sự hướng dẫn của ông, nhiều tác phẩm tốt nghiệp đầu tiên của điện ảnh Việt Nam đã ra đời, trong đó có các bộ phim như “Con chim vành khuyên,” “Hai người lính” - giành giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (Tiệp Khắc) năm 1962, đánh dấu bước khởi đầu của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng trong ngày 5/5, đoàn công tác Azerbaijan đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Ông Fuad Muradov, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Công tác Kiều dân Azerbaijan cho rằng hai nước đã có mối liên hệ sâu sắc thông qua hàng nghìn người Azerbaijan từng làm việc tại Việt Nam, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng học tập, sinh sống tại Azerbaijan.

Đoàn đại biểu phía Azerbaijan. (Ảnh: BVHTTDL)

Trong những năm gần đây, hai bên đã triển khai nhiều dự án kết nối cựu sinh viên, tổ chức các chuyến thăm lại Azerbaijan, qua đó củng cố tình hữu nghị truyền thống. Theo ông Muradov, những hoạt động như buổi ra mắt sách lần này sẽ góp phần tạo động lực cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ lịch sử.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với quan hệ song phương. Theo Thứ trưởng, đây là những lĩnh vực không chỉ phản ánh đời sống tinh thần mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Fuad Muradov trao tặng sách và quà lưu niệm tới Thứ trưởng Tạ Quang Đông (ảnh trái) và bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam (Ảnh: BVHTTDL)

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc triển khai hiệu quả biên bản hợp tác văn hóa đã được ký kết trong năm 2025, coi đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong giai đoạn tới. Việc thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ văn hóa giữa hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực văn hóa. Đây được xác định là nền tảng quan trọng, bền vững góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan trong thời gian tới./.

