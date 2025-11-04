Tăng cường hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Azerbaijan

Nhận lời mời của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Azerbaijan (ANAS), từ ngày 2-5/11/2025, Đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) do Phó Chủ tịch Tạ Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Azerbaijan nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ANAS.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại buổi làm việc với Chủ tịch ANAS Isa Habibbayli và các cộng sự ngày 2/11, Phó Chủ tịch VASS Tạ Minh Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo ANAS và nhấn mạnh rằng chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thiết lập nền tảng hợp tác bền chặt giữa hai cơ quan, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Azerbaijan vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân vào tháng 5/2025.

Phó Chủ tịch VASS Tạ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phần mình, Viện sỹ Isa Habibbayli trân trọng cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã cử đoàn sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ANAS, coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng phát triển giữa hai Viện Hàn lâm.

Hai bên thống nhất sẽ sớm xây dựng và ký kết Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi chuyên gia, triển khai các chương trình nghiên cứu chung và đồng tổ chức hội thảo quốc tế, xuất bản ấn phẩm khoa học trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Những hoạt động này sẽ góp phần tăng cường giao lưu học thuật, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm nghiên cứu và mở ra triển vọng hợp tác mới trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch VASS Tạ Minh Tuấn trân trọng mời Viện sĩ Isa Habibbayli và các đồng nghiệp ANAS sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu VASS tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ANAS diễn ra ngày 3-4/11 tại thủ đô Baku.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tới tham dự và phát biểu chúc mừng, đánh giá cao những đóng góp to lớn của ANAS đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và văn hóa của Azerbaijan.

Tổng thống Ilham Aliev (hàng đầu, giữa) chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Thay mặt VASS, Phó Chủ tịch Tạ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng, bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện trọng đại đánh dấu 8 thập kỷ phát triển bền vững của ANAS.

Ông Tạ Minh Tuấn khẳng định ANAS là biểu tượng của tri thức và đổi mới, nơi hội tụ nhiều thế hệ các nhà khoa học xuất sắc, đóng góp to lớn vào việc định hình bản sắc khoa học, văn hóa của Azerbaijan cũng như nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch VASS bày tỏ tin tưởng rằng trong bối cảnh hai nước tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược, việc hợp tác giữa hai Viện Hàn lâm sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy giao lưu học thuật và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Trong thời gian ở thăm Azerbaijan, Đoàn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Azerbaijan, trồng cây lưu niệm và gặp gỡ, trao đổi với đại diện các Viện Hàn lâm và cơ sở nghiên cứu đến từ Kazakhstan, Gruzia, Bulgaria, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác./.

Đoàn VASS dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Azerbaijan (ANAS). (Ảnh: TTXVN phát)

