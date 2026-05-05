Đinh Hà Uyên Thư, SlimV trở lại cùng 'Anh trai vượt ngàn chông gai' 2026

Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên ra mắt năm 2024 cùng chuỗi 9 concert kéo dài trong suốt hai năm, chương trình truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai” chính thức trở lại.

Trong thời gian qua, những “hint” (gợi ý) về dàn Anh tài mới liên tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, kéo theo sự chờ đợi lớn từ khán giả. Giữa làn sóng quan tâm đó, nhà sản xuất đã chọn cách mở màn bằng việc công bố êkip sản xuất.

Hai cái tên Đinh Hà Uyên Thư và SlimV một lần nữa tái hợp cho thấy nhà sản xuất YeaH1 kỳ vọng “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2026 được kiến tạo dựa trên những giá trị cốt lõi mà nhà sản xuất đã gây dựng thành công.

Sự tái hợp này không chỉ dừng lại ở sự ổn định mà hướng tới mục tiêu “làm khác.” Nếu Uyên Thư sở hữu khả năng "điện ảnh hóa" sân khấu với những góc nhìn duy mỹ độc đáo, thì SlimV là người thổi hồn vào âm nhạc, biến mỗi bài hát thành một bản phối độc nhất, chỉ có thể tìm thấy tại “Anh trai vượt ngàn chông gai.”

Những gương mặt đã làm nên thành công của “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 1 sẽ trở lại.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng quen với tiêu chuẩn quốc tế, phần hình ảnh-ánh sáng-mỹ thuật không còn là lớp nền, mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện song song với âm nhạc. Mùa hai quy tụ dàn “phù thủy” thị giác và nghệ thuật: Đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, Đạo diễn ánh sáng Phúc Nguyễn, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, Giám đốc nghệ thuật (Reality) Hứa Mẫn.

Đặc biệt, sự góp mặt của Cố vấn nội dung Nguyễn Huy Tâm khẳng định bước đi táo bạo của nhà sản xuất: Chuyển dịch từ "làm show" sang kiến tạo hành trình và trải nghiệm, nơi khán giả không chỉ xem mà còn sống cùng cảm xúc của nghệ sỹ.

Chương trình dự kiến lên sóng VTV3 vào tháng Sáu./.

