Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Ngày 9/5, Cơ quan Thống kê và Huy động công Trung ương Ai Cập (CAPMAS) cho biết dân số nội địa của Ai Cập đã chính thức chạm mốc 109 triệu người.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Cơ quan Thống kê và Huy động công Trung ương Ai Cập cho biết thời gian để dân số Ai Cập tăng thêm 1 triệu người đã rút ngắn còn 267 ngày, so với 287 ngày cho lần tăng 1 triệu người trước đó.

Số ca sinh trung bình mỗi ngày trong lần tăng 1 triệu người gần đây nhất đã tăng lên 5.439, từ mức 5.165 ca/ngày trong giai đoạn trước đó. Số ca tử vong trung bình mỗi ngày tăng nhẹ lên 1.694 ca, so với mức 1.681 trước đó.

Mặc dù số ca sinh hằng ngày tăng lên, nhưng tỷ lệ sinh giảm từ 1,85% năm 2024 xuống 1,81% năm 2025, trong khi tỷ lệ sinh sản cũng giảm từ 2,85 con/phụ nữ năm 2021 xuống 2,34 con/phụ nữ năm 2025. Ở một số tỉnh, Assiut ghi nhận tỷ lệ sinh cao nhất, trong khi Port Said có tỷ lệ thấp nhất.

Với 109 triệu người trong nước và khoảng 10 triệu người Ai Cập sống ở nước ngoài, Ai Cập xếp thứ 13 trên thế giới về dân số, chiếm gần 1,45% tổng dân số thế giới. Đây cũng là quốc gia đông dân nhất trong thế giới Arập và lớn thứ ba ở châu Phi, sau Nigeria và Ethiopia.

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Chính phủ Ai Cập đã mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng./.

