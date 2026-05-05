Quân đội Nigeria tiêu diệt và bắt giữ hàng chục nghi phạm khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quân đội Nigeria ngày 4/5 cho biết hàng chục nghi phạm khủng bố đã bị tiêu diệt và bị bắt giữ trong các chiến dịch gần đây ở miền bắc Nigeria.

Tại bang Borno ở miền Đông Bắc, quân đội nước này ngày 3/5 đã giao tranh với lực lượng cung cấp hậu cần cho các nhóm khủng bố dọc theo tuyến đường Agapalwa-Chinene thuộc khu vực hành chính Gwoza.

Quân đội Nigeria cũng tiến hành các chiến dịch ở hai khu vực Gallari và Konduga, phá hủy nhiều xe cơ giới được giấu dưới tán cây, đồng thời đập tan một số cơ sở hỗ trợ khủng bố tại vùng Gakara và làng Ndova. Tại bang Zamfara ở phía Tây Bắc, quân đội Nigeria đã đẩy lùi cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự.

Trước đó, cảnh sát địa phương thông báo 11 dân làng đã bị các tay súng sát hại hôm 3/5 ở bang Katsina, Tây Bắc Nigeria. Người phát ngôn cảnh sát bang Katsina, ông Aliyu Abubakar Sadiq, cho biết cuộc truy lùng những kẻ tấn công vẫn đang tiếp diễn.

Trong một tuyên bố riêng, ông Nasir Mu'azu, Ủy viên An ninh Nội bộ và Nội vụ bang Katsina, cho hay một số tên cướp đã bị chính quyền tiêu diệt, 8 xe máy và gia súc bị bọn chúng cướp đi đã được thu hồi trả lại cho người dân.

Bạo lực đang có xu hướng gia tăng trên khắp miền Bắc Nigeria, nơi có phần lớn dân số theo Hồi giáo. Quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã phải đối phó với các cuộc nổi dậy thánh chiến suốt 17 năm qua, trong đó có các cuộc tấn công của Boko Haram và lực lượng tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi" (ISWAP)./.

