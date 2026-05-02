Mali: Nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda tăng hoạt động quân sự quanh thủ đô

Tình hình an ninh tại Mali đang diễn biến nghiêm trọng khi nhóm vũ trang Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, gia tăng các hoạt động quân sự quanh thủ đô Bamako và kêu gọi nổi dậy chống chính quyền quân sự hiện nay.

Các nguồn tin an ninh cho biết JNIM đã thiết lập nhiều trạm kiểm soát trên các tuyến đường huyết mạch dẫn vào Bamako, làm dấy lên lo ngại thủ đô của Mali có thể bị cô lập hoặc phong tỏa nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang đang mở rộng phạm vi hoạt động và gia tăng sức ép đối với chính quyền trung ương.

Trước đó, ngày 25/4, JNIM đã phối hợp với lực lượng ly khai Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) - nhóm vũ trang chủ yếu gồm người Tuareg, tiến hành hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều căn cứ quân sự trên khắp Mali, trong đó có các khu vực gần Bamako. Các vụ tấn công khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mali thiệt mạng và được cho là đã gây tổn thất đáng kể cho quân đội chính phủ.

Về phía chính quyền, nhà lãnh đạo quân sự Assimi Goïta khẳng định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời cam kết quân đội sẽ “vô hiệu hóa” các nhóm vũ trang đứng sau các cuộc tấn công gần đây.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Mali đang đứng trước nguy cơ rơi vào một vòng xoáy bất ổn mới khi các lực lượng cực đoan và ly khai ngày càng gia tăng ảnh hưởng, trong khi năng lực kiểm soát lãnh thổ của chính quyền trung ương bị thách thức nghiêm trọng.

Nếu áp lực quân sự quanh Bamako tiếp tục gia tăng, cuộc khủng hoảng tại Mali có thể vượt ra ngoài phạm vi quốc gia và tác động mạnh tới an ninh của toàn bộ khu vực Tây Phi - nơi vốn đã phải đối mặt với làn sóng cực đoan, đảo chính và bất ổn kéo dài trong nhiều năm qua./.

