Kenya: Phục kích xe chở khách gần biên giới Somalia, 16 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 6 dân thường đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ phục kích một chiếc xe chở khách tại Hạt Mandera của Kenya, gần biên giới với Somalia.

Cảnh sát địa phương ngày 9/5 xác nhận vụ tấn công xảy ra vào khoảng giữa trưa (giờ địa phương) tại làng Beer-Awayon, cách Hạt Mandera khoảng 8km.

Các tay súng đã chặn đường rồi xả súng vào chiếc xe khách đang di chuyển từ Mandera tới khu vực Arabia.

Chỉ huy cảnh sát Hạt Mandera - ông Robinson Ndiwa - cho biết các nạn nhân được cho là thành viên của một gia đình đang trên đường tới tham dự một nghi lễ tôn giáo.

Sau vụ việc, lực lượng an ninh Kenya đã mở cuộc điều tra và truy đuổi các nghi phạm, được cho là đã bỏ trốn về phía biên giới Somalia.

Hiện, chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức an ninh Kenya nghi ngờ nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đứng sau vụ việc.

Khu vực biên giới giữa Kenya và Somalia từ lâu được xem là điểm nóng an ninh do các phần tử Al-Shabaab thường xuyên tiến hành những vụ xâm nhập và tấn công xuyên biên giới nhằm vào dân thường, lực lượng an ninh cũng như cơ sở hạ tầng tại miền Đông Kenya.

Al-Shabaab là nhóm phiến quân liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và hoạt động chủ yếu tại Somalia.

Suốt nhiều năm qua, nhóm này thường xuyên tiến hành các vụ tấn công ở Kenya nhằm gây sức ép buộc chính quyền nước này rút lực lượng khỏi Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Somalia./.

