Tổng Thư ký LHQ kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, nâng cao vai trò của châu Phi

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 11/5 đã tiếp tục kêu gọi cải tổ hệ thống Liên hợp quốc nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của châu Phi trong các thể chế toàn cầu, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn phát biểu của ông Guterres tại lễ khởi công dự án mở rộng khu phức hợp Liên hợp quốc ở thủ đô Nairobi (Kenya) cho rằng các định chế quốc tế cần phản ánh đúng thực tế thế giới hiện nay chứ không phải cấu trúc được hình thành cách đây 80 năm sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Chúng ta cần cải cách sâu rộng các thể chế toàn cầu, trong đó có Hội đồng Bảo an, nơi vẫn tồn tại sự bất công từ lâu khi châu Phi chưa có ghế thường trực.”

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện có 5 thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Mọi cải cách liên quan đến cơ cấu và quyền lực của cơ quan này đều cần sự đồng thuận của 5 quốc gia kể trên, khiến tiến trình cải tổ kéo dài nhiều năm, nhưng đạt được ít tiến triển.

Trả lời câu hỏi về lộ trình cải tổ Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký Guterres thừa nhận đây là nhiệm vụ “rất khó khăn,” song cho biết đã có một số tín hiệu tích cực. Ông dẫn ví dụ về nỗ lực của Pháp và Anh nhằm hạn chế việc sử dụng quyền phủ quyết trong các vụ việc nghiêm trọng như tội ác diệt chủng.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, tình trạng chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc đang khiến nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu trở nên khó khăn hơn, do đó cần phải có một Hội đồng Bảo an hoạt động hiệu quả và có tính đại diện cao hơn.

Phát biểu của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh giới chức ngoại giao Pháp và Kenya cũng thảo luận về chủ đề cải tổ Hội đồng Bảo an bên lề hội nghị cấp cao kéo dài 2 ngày do hai nước đồng tổ chức, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo và doanh nghiệp châu Phi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Kenya, ông Guterres đã dự lễ khởi công dự án trị giá 340 triệu USD mở rộng khu phức hợp của Liên hợp quốc tại Nairobi. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm chi phí hoạt động của Liên hợp quốc bằng cách chuyển thêm nhân sự từ các văn phòng tại New York (Mỹ) và Geneva (Thụy Sĩ) tới Kenya.

Theo Tổng Thư ký Guterres, trụ sở Liên hợp quốc ở Nairobi là địa điểm có chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với nhiều trung tâm quốc tế khác, qua đó giúp tổ chức toàn cầu này tiết kiệm ngân sách.

Khuôn viên Liên hợp quốc tại Nairobi hiện là nơi đặt hơn 80 văn phòng của tổ chức này và có khoảng 4.000 nhân viên Liên hợp quốc làm việc./.

