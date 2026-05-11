Tấn công tại Nigeria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng

Theo một báo cáo an ninh được chuẩn bị cho Liên hợp quốc do truyền thông tiếp cận ngày 11/5, ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, trong một vụ phục kích do các tay súng thực hiện.

Theo báo cáo, các nạn nhân đang di chuyển trên một tuyến cao tốc vào đêm 10/5 thì bị một băng nhóm vũ trang tấn công.

Báo cáo nêu rõ vụ phục kích khiến “30 người thiệt mạng, gồm dân thường, thợ săn và thành viên lực lượng bảo vệ cộng đồng.”

Cùng ngày, quân đội Nigeria cho biết đã tiêu diệt hơn 70 đối tượng tình nghi khủng bố trong loạt các cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái tại bang Niger, miền Trung nước này, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng có dân thường thương vong.

Trong tuyên bố gửi tới báo giới tại thủ đô Abuja, người phát ngôn quân đội Nigeria Michael Onoja cho biết lực lượng đã tiến hành chiến dịch không kích tại khu vực Shiroro, bang Niger, dựa trên các báo cáo tình báo.

Theo quân đội Nigeria, các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm được cho là căn cứ của các nhóm vũ trang tại 5 ngôi làng trong khu vực.

Quân đội Nigeria cũng cho biết hoạt động giám sát ghi nhận hơn 200 tay súng tháo chạy về một ngôi làng gần đó, cho thấy khả năng các nhóm này đang tìm cách tập hợp lại để chuẩn bị tiến hành các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng dân cư và các cơ sở an ninh xung quanh.

Trước đó, một số hãng truyền thông địa phương đưa tin có dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Tuy nhiên, ông Onoja bác bỏ thông tin này và khẳng định các cuộc tấn công không ảnh hưởng tới dân thường do người dân tại các khu vực mục tiêu đã sơ tán trước khi chiến dịch diễn ra./.

