Thảm sát ở Cộng hòa dân chủ Congo, ít nhất 69 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 69 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng dân quân Codeco tại tỉnh Ituri ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các nguồn tin địa phương và an ninh ngày 9/5 cho biết vụ tấn công xảy ra vào cuối tháng Tư vừa qua. Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh nghiêm trọng tại khu vực này đã khiến lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường trong nhiều ngày, dẫn tới việc đưa các thi thể nạn nhân đi chôn cất bị chậm trễ.

Nhóm Codeco, chủ yếu hoạt động tại Ituri, từng bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công dân thường trong những năm gần đây.

Cách đây vài ngày, một vụ tấn công tại khu vực Beni, tỉnh miền Đông North Kivu, nghi do phiến quân tiến hành, cũng đã khiến ít nhất 22 dân thường thiệt mạng.

Nhóm phiến quân thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) - lực lượng cựu phiến quân Uganda thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đã sử dụng dao rựa và vũ khí sắc nhọn để sát hại các nạn.

Cũng trong ngày 9/5, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo (MONUSCO) đã lên tiếng cảnh báo về làn sóng tấn công “chết chóc” nhắm vào dân thường tại khu vực miền Đông bất ổn của nước này.

MONUSCO ghi nhận “hàng chục dân thường đã bị sát hại trong những ngày gần đây” tại các khu vực thuộc tỉnh Ituri, North Kivu và South Kivu, song không cung cấp thêm thông tin cụ thể hay con số thương vong chính xác.

Miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo, đặc biệt là 2 tỉnh North Kivu và Ituri, lâu nay luôn là điểm nóng xung đột với sự hiện diện của hàng chục nhóm vũ trang.

Tình trạng bất ổn kéo dài bắt nguồn từ các yếu tố sắc tộc, tranh chấp tài nguyên và ảnh hưởng lan rộng từ những cuộc xung đột ở khu vực Hồ Lớn châu Phi.

Trước mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, từ tháng 11/2021, quân đội Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda đã tiến hành các chiến dịch quân sự chung nhằm truy quét phiến quân, song giới quan sát nhận định địa hình rừng núi phức tạp, mạng lưới vũ trang phân tán và năng lực kiểm soát hạn chế của chính quyền trung ương là những thách thức lớn trong công cuộc thiết lập lại an ninh bền vững tại khu vực này.

Ngoài ra, việc MONUSCO đang từng bước rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi khu vực này càng làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an ninh ở đây khi các nhóm vũ trang vẫn hoạt động mạnh./.

