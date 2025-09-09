CHDC Congo: Phiến quân ADF thảm sát tại một đám tang, 80 người thiệt mạng

Thế giới

Nhóm phiến quân ADF liên kết IS tiến hành vụ tấn công đẫm máu tại làng Ntoyo, miền Đông CHDC Congo, khiến ít nhất 80 dân thường thiệt mạng, nhiều người khác bị mất tích và bắt làm con tin.

Chuyển thi thể các nạn nhân trong cuộc tấn công của lực lượng phiến quân ADF tại làng Ntoyo, miền đông Congo ngày 9/9. (Ảnh: Reuters)
Ngày 9/9, chính quyền địa phương xác nhận ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công từ đêm 8, rạng sáng 9/9 do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) - nhóm nổi dậy có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - tiến hành tại miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo.

Giới chức tỉnh Bắc Kivu (miền Đông) cho biết vụ tấn công nhằm vào một đám tang tại làng Ntoyo. Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 80 người đã thiệt mạng, trong khi còn nhiều người mất tích hoặc bị bắt làm con tin.

ADF, ban đầu chủ yếu là các phiến quân Hồi giáo ở Uganda, đã hoành hành trong 3 thập kỷ qua ở miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo và sát hại hàng nghìn thường dân.

Năm 2019, ADF đã thề trung thành với IS và được xem như một chi nhánh của tổ chức này ở Trung Phi. Thời gian gần đây, ADF đã gia tăng các cuộc tấn công vào làng mạc ở Bắc Kivu và Ituri, chủ yếu nhằm vào dân thường.

Theo Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo (MONUSCO), từ ngày 9-16/8, các vụ tấn công tại Bắc Kivu đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 52 người.

Cuối tháng Bảy vừa qua, khoảng 40 dân thường cũng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào một nhà thờ Công giáo ở Ituri.

Từ tháng 11/2021, quân đội Congo và Uganda đã triển khai các chiến dịch chung nhằm truy quét ADF, song các vụ tấn công vẫn tiếp diễn./.

