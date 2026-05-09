Nigeria: Ít nhất 18 người dân bị phiến quân sát hại trong rừng

Ít nhất 18 người khai thác gỗ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng Boko Haram tiến hành tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực này tiếp tục xấu đi và người dân phải vật lộn mưu sinh do thiếu viện trợ nhân đạo.

Các nguồn tin địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 7/5 tại khu rừng gần làng Abaram thuộc huyện Bama. Các tay súng Boko Haram đi xe máy đã bao vây một nhóm người vào rừng khai thác củi rồi nổ súng.

Ông Ibrahim Liman, thành viên lực lượng dân quân hỗ trợ quân đội chống khủng bố, cho biết lực lượng cứu hộ ban đầu tìm thấy 11 thi thể trong ngày 7/5.

Đến sáng 8/5, sau khi một số người vẫn mất tích, các đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm 7 thi thể khác trong rừng.

Theo các nhân chứng, toàn bộ các nạn nhân đều bị bắn chết. Bảy nạn nhân được tìm thấy sau đã tìm cách chạy trốn, nhưng bị các tay súng truy đuổi và sát hại.

Trong những năm gần đây, phiến quân Boko Haram và nhóm ly khai đối địch Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) tự xưng thường xuyên tấn công người dân làm nghề khai thác gỗ, đánh cá, chăn nuôi, thu gom phế liệu và nông dân tại khu vực Đông Bắc Nigeria. Các nhóm này cáo buộc người dân cung cấp thông tin cho quân đội Nigeria.

Cuộc nổi dậy kéo dài gần 17 năm của Boko Haram tại khu vực hồ Chad đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Phần lớn người di tản hiện sống trong các trại tạm cư và phụ thuộc vào viện trợ lương thực từ các tổ chức nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, việc cắt giảm nguồn tài trợ quốc tế trong thời gian gần đây đã khiến hoạt động cứu trợ suy giảm nghiêm trọng. Nhiều gia đình buộc phải tìm cách tự mưu sinh bằng việc vào rừng chặt củi hoặc khai thác gỗ để bán.

Giới quan sát nhận định tình trạng mất an ninh cùng với khó khăn kinh tế đang khiến người dân tại khu vực Đông Bắc Nigeria ngày càng dễ bị tổn thương trước các vụ tấn công của Boko Haram và ISWAP.

Vụ tấn công mới này xảy ra sau khi Cộng hòa Chad ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực hồ Chad sau hàng loạt vụ tấn công của Boko Haram nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Cộng hòa Chad trong khu vực biên giới giữa nước này, Nigeria, Niger và Cameroon./.

