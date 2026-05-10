Cơ sở lọc dầu lớn nhất của Libya buộc phải ngừng hoạt do đụng độ vũ trang

Nhà máy lọc dầu Zawiya - cơ sở lọc dầu lớn nhất của Libya và lớn thứ hai châu Phi - đã buộc phải ngừng hoạt động từ ngày 8/5 sau khi xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang gần nhà máy.

Theo Công ty Lọc dầu Azzawiya, đơn vị vận hành nhà máy và là công ty con của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya (NOC), quyết định đóng cửa được đưa ra khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn sau khi nhiều đầu đạn rơi xuống khu phức hợp lọc dầu này.

Nhà máy lọc dầu Zawiya có công suất xử lý hơn 120.000 thùng dầu thô/ngày và giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung nhiên liệu của Libya.

Người phát ngôn Công ty cho biết toàn bộ tàu chở dầu đã được sơ tán an toàn khỏi cảng. Giới chức địa phương xác nhận các đầu đạn đã đánh trúng một số khu vực bên trong nhà máy, song đến nay chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng của nhà máy.

Theo NOC, việc tạm dừng hoạt động nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy nổ hoặc hư hại lớn hơn khi giao tranh lan rộng sang các khu dân cư lân cận. Mặc dù vậy, NOC khẳng định tình hình hiện chưa ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu cho thủ đô Tripoli và các khu vực xung quanh.

Hiện lực lượng an ninh Libya chưa xác định danh tính các nhóm tham gia giao tranh cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến bạo lực. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Tripoli cho biết đây là một “chiến dịch an ninh chống các phần tử ngoài vòng pháp luật.”

Tình trạng bất ổn kéo dài tại Libya kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ và thiệt mạng năm 2011 tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế và ngành năng lượng của nước này.

Libya hiện vẫn bị chia rẽ bởi các phe phái chính trị, lực lượng dân quân và nhóm vũ trang cạnh tranh ảnh hưởng cũng như quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ - ngành trụ cột của nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này./.

Libya tạm dừng ký thỏa thuận mới liên quan mỏ dầu đang khai thác Quyết định siết chặt thỏa thuận dầu khí cho thấy Libya đang thận trọng hơn trong quản lý tài nguyên, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu gia tăng và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

​

​