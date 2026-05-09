Mỹ: Máy bay đâm vào người trong lúc cất cánh

Một chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Denver thuộc bang Colorado (Mỹ) đã va phải một người trên đường băng trong quá trình cất cánh vào tối 8/5, khiến ít nhất một hành khách bị thương.



Ban quản lý sân bay cho biết: "Chuyến bay Frontier 4345 đã báo cáo va phải một người đi bộ trong quá trình cất cánh" vào khoảng 23h19 giờ địa phương (tức 12h19 ngày 9/5 theo giờ Hà Nội).

Đã xảy ra một vụ cháy động cơ ngắn và Lực lượng cứu hỏa Denver dập tắt đáp cháy kịp thời. Tình trạng của nạn nhân chưa được xác định rõ.

Toàn bộ hành khách đã được đưa trở lại nhà ga bằng xe buýt. Ít nhất một hành khách bị thương nhẹ.



Hãng hàng không Frontier cho biết sự cố xảy ra khi chiếc Airbus A321 đang khởi hành đến sân bay quốc tế Los Angeles, chở 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Hãng đang điều tra vụ việc này và thu thập thêm thông tin phối hợp với sân bay và các cơ quan an toàn khác.



Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã được thông báo về vụ việc và đường băng 17L tại sân bay quốc tế Denver sẽ đóng cửa trong quá trình điều tra./.

