Thái Lan bắt giữ đối tượng tình nghi khủng bố

Phạm Hải
Cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường phố ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ngày 9/5, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ và tiến hành truy tố một người đàn ông tên Ming-Chen San, quốc tịch Trung Quốc, 31 tuổi, với 5 tội danh nghiêm trọng, sau khi phát hiện người này tàng trữ một số lượng lớn vũ khí.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn xe hơi ở quận Sattahip, tỉnh Chonburi, liên quan đến một chiếc xe sedan do Ming-Chen San điều khiển và một phụ nữ ngồi trên xe.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một lượng lớn vũ khí trong chiếc xe đang bị lật ngửa do tai nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp tục khám xét nơi ở của người này là một căn nhà ở phường Huai Yai, quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi, và thu giữ một lượng lớn vũ khí, bao gồm hai khẩu súng trường M4, 13 băng đạn đầy, bốn quả lựu đạn C4 nặng 8 pound, bốn quả lựu đạn chống bộ binh và bốn bẫy mìn hình bắp ngô.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết họ còn phát hiện hai thiết bị nổ được tìm thấy bên trong áo chống đạn, được lắp đặt tương tự như bom tự sát và các cuộc hội thoại lưu trong điện thoại di động với ChatGPT hỏi về cách thực hiện các hành động phá hoại tại các địa điểm trọng yếu, cũng như sức công phá của chất nổ C4.

Sau đó, lực lượng chức năng Thái Lan đã đưa người này đến đến Tòa án tỉnh Pattaya để tạm giam với các tội danh tàng trữ súng và đạn dược; mang súng nơi công cộng; tàng trữ súng và đạn dược không có giấy phép; tàng trữ chất nổ; và tàng trữ thiết bị quân sự không được phép.

Cuộc mở rộng điều tra đang được tiến hành để xác định khả năng liên quan đến âm mưu khủng bố hay hoạt động buôn bán vũ khí của nghi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)
