Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Kể từ ngày 11/5, chế độ miễn thị thực giữa Nga và Saudi Arabia (Arập Xêút) chính thức có hiệu lực, cho phép công dân hai nước nhập cảnh không cần visa trong tối đa 90 ngày mỗi năm đối với mục đích du lịch, công tác và các chuyến đi ngắn ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thỏa thuận miễn thị thực giữa chính phủ hai nước được ký ngày 1/12/2025 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Theo đó, công dân của "một bên có thể nhập cảnh vào lãnh thổ của bên kia mà không cần thị thực trong thời gian lưu trú liên tục hoặc nhiều lần, miễn tổng thời gian không vượt quá 90 ngày trong một năm dương lịch."

Chính sách này không áp dụng với các trường hợp lao động, học tập, cư trú dài hạn hoặc các chuyến hành hương Hajj và Umrah của tín đồ Hồi giáo tới thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

Giới chuyên gia nhận định việc miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Năm ngoái, hơn 50.000 lượt du khách Nga đã đến Saudi Arabia, tăng 42% so với năm trước. Ở chiều ngược lại, 60.000 lượt du khách Saudi Arabia đã tới Nga, tăng 35% so với năm trước.

Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Nga ước tính, nếu tình hình ở Vịnh Persian ổn định, lượng khách du lịch từ Saudi Arabia đến Nga có thể tăng lên 200.000-300.000 lượt mỗi năm.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng, từ tháng 8/2025, hãng hàng không Flynas của Saudi Arabia đã khai thác các chuyến bay tới sân bay Vnukovo ở Moskva.

Đến tháng 10 cùng năm, hãng hàng không quốc gia Saudia cũng mở đường bay tới sân bay Sheremetyevo tại thủ đô nước Nga./.

Chính sách miễn thị thực thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân Nga-Trung Quốc Nga hoan nghênh du khách từ Trung Quốc cũng như các quốc gia khác, đồng thời đang nỗ lực tạo dựng môi trường du lịch thuận lợi hơn cho khách quốc tế thông qua việc phát triển các tuyến du lịch mới.