Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về sự hiện diện quân sự tại Italy

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/5 đã hội đàm với Thủ tướng Giorgia Meloni và Ngoại trưởng Antonio Tajani, tập trung vào các vấn đề quốc tế và quan hệ đồng minh song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu họp báo sau các cuộc gặp, ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Italy.

Ông khẳng định Mỹ tiếp tục coi trọng vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhấn mạnh sự cần thiết duy trì lực lượng tại châu Âu để sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Các cuộc trao đổi cũng xoay quanh xung đột Trung Đông. Ngoại trưởng Rubio bày tỏ kỳ vọng đàm phán với Iran có thể sớm xuất hiện “diễn biến mới.” Về Liban, ông đánh giá cao vai trò của Italy và cho rằng Rome có thể đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực giải quyết xung đột trong thời gian tới.

Về phần mình, Ngoại trưởng Tajani cho biết cuộc gặp diễn ra “tích cực,” tái khẳng định Italy ủng hộ giải pháp ngoại giao nhằm tránh leo thang căng thẳng.

Ông cũng nêu khả năng Italy tham gia một sáng kiến hải quân đa phương mang tính phòng thủ tại eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc, nhằm bảo đảm tự do hàng hải quốc tế.

Kinh tế cũng là nội dung được đề cập. Trước khả năng Mỹ áp thuế với ô tô châu Âu, ông Tajani nhấn mạnh Italy không mong muốn xảy ra “chiến tranh thương mại”, đồng thời đề xuất tăng cường liên kết thị trường giữa châu Âu và Bắc Mỹ, thay vì dựng lên các rào cản thuế quan./.

