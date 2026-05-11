Củng cố nền tảng và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Ireland

Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng mới đây đã có chuyến thăm và làm việc tại Cork.

Là thành phố lớn thứ hai của Ireland, Cork mang dáng dấp của một trung tâm kinh tế hiện đại và năng động, nơi những tập đoàn công nghệ và dược phẩm hàng đầu thế giới như Apple, Pfizer, Qualcomm, Dell chọn làm chỗ đứng trên “hòn đảo xanh” giữa Đại Tây Dương.

Chuyến công tác diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ireland, và cũng là năm Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland chính thức đi vào hoạt động. Việc mở cơ quan đại diện thường trú là bước đi tạo nền tảng thể chế vững chắc để hai nước chuyển hóa thiện chí và tầm nhìn chiến lược thành hành động cụ thể. Lãnh đạo thành phố Cork đã nhiệt liệt chúc mừng sự kiện này, nhấn mạnh đây là động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thị trưởng Margaret McDonnell đánh giá cao việc Cork là địa phương đầu tiên Đại sứ Phạm Toàn Thắng chọn thăm và làm việc trong nhiệm kỳ, đồng thời hoan nghênh các đề xuất tăng cường hợp tác về kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục-nghiên cứu, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong lĩnh vực kinh tế, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đã nêu bật những lợi thế mà Việt Nam mang lại cho các đối tác: một thị trường hơn 100 triệu dân, là cửa ngõ vào thị trường ASEAN hơn 650 triệu dân, và Việt Nam đang tham gia mạng lưới 19 hiệp định thương mại tự do với hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới. Những lợi thế ấy, cùng với thế mạnh trong nông nghiệp và xuất khẩu nông-lâm-thủy sản, đã được Phòng Thương mại Cork đón nhận tích cực, với cam kết sẵn sàng kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy tìm kiếm đối tác hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng làm việc với Phòng Thương mại Cork. (Ảnh: TTXVN phát)

Nếu kinh tế là mạch máu, thì giáo dục và khoa học chính là xương sống của quan hệ hai nước. Đại học Cork (UCC), một trong những đại học hàng đầu thế giới, nổi bật về kinh doanh, công nghệ, y dược, phát triển bền vững và khoa học thực phẩm, hiện đang đào tạo khoảng 100 sinh viên Việt Nam. Mối liên kết không phải mới bởi UCC đã xây dựng quan hệ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Ireland. Điều Đại sứ kỳ vọng là mối quan hệ ấy tiếp tục lớn lên trong những lĩnh vực mà Việt Nam đang rất cần: nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ y sinh, trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính.

Trong cuộc gặp với cộng đồng trí thức và sinh viên Việt Nam tại Cork, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đã truyền đi thông điệp về một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ - nơi Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược đang định hình một tầm nhìn rõ nét: đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, lấy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực trung tâm. Với những trí thức Việt đang học tập và nghiên cứu tại Ireland, đó không chỉ là lời nhắn gửi, mà còn là cam kết về một môi trường luôn rộng mở để họ gắn kết và đóng góp thiết thực cho đất nước.

Một nét riêng của chuyến thăm là cuộc gặp gỡ với các gia đình Ireland nhận con nuôi người Việt Nam - những gia đình đã dành tình yêu thương và chỗ dựa tinh thần cho các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi, đồng thời luôn vun đắp để các em gìn giữ tiếng Việt, duy trì kết nối với cội nguồn và truyền thống văn hóa dân tộc. Những nhịp cầu nhân văn đó cùng với các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực đang cộng hưởng để xây nên một mối quan hệ song phương ngày càng toàn diện và bền chặt.

Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng làm việc với quyền Chủ tịch Đại học Cork. (Ảnh: TTXVN phát.)

Nhìn lại chặng đường 30 năm và những gì đang được xây dựng từ Cork, quan hệ Việt Nam-Ireland đang mở rộng trên nhiều tầng nấc, không chỉ trên các văn bản ngoại giao mà trong cả những liên kết học thuật, thương mại và giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng. Nền tảng đã được củng cố, kênh kết nối đã thông suốt, những cam kết hợp tác vừa được đặt ra tại Cork có đủ điều kiện để trở thành hành động thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới./.

