Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Đại sứ Ireland tại Việt Nam

Chiều 21/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, triển khai kết quả chuyến thăm Ireland của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (10/2024), đồng thời hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ireland (1996–2026). Cùng dự có ông Patrick McKillen, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Ireland.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn phía Ireland đã phối hợp tổ chức thành công phiên Tham vấn chính trị Việt Nam-Ireland tại Dublin tháng 3/2026 và chính thức khai trương Đại sứ quán tại Dublin; coi đây là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, là bước triển khai cam kết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ireland.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy một số định hướng hợp tác trọng tâm như: tăng cường tin cậy chính trị; đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên, văn hóa, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao; thúc đẩy Ireland sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), qua đó tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế; duy trì và mở rộng các chương trình học bổng, trong đó có Ireland Fellows Programme dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp du lịch Ireland tham gia các sự kiện du lịch lớn tại Việt Nam; tăng cường phối hợp hai nước trong nhiệm kỳ Ireland làm Chủ tịch EC nửa cuối năm 2026.

Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian tiếp; hoan nghênh việc Việt Nam mở Đại sứ quán tại Dublin, coi đây là minh chứng rõ nét cho cam kết thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ cho biết trong giai đoạn 2023–2025, số lượng sinh viên Việt Nam tại Ireland và lượng khách du lịch Ireland đến Việt Nam đều tăng tích cực.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ireland mong muốn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như biểu diễn âm nhạc, cũng như các sự kiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Ireland tại Việt Nam; chia sẻ ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EC sắp tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao như trao đổi điện mừng, tổ chức các sự kiện văn hóa, liên hoan phim, triển lãm nghệ thuật, chương trình biểu diễn âm nhạc; giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng trao đổi với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Ireland Patrick McKillen về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, thương mại – đầu tư, giao lưu nhân dân, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối và tìm hiểu thị trường của nhau.

Ông Patrick McKillen bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác Việt Nam-Ireland, đồng thời cam kết tiếp tục tích cực đóng góp thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới./.

Kết nối tri thức hai chiều giữa Anh-Ireland và Việt Nam Việt Nam không chỉ là điểm đến tiếp nhận công nghệ, mà từng bước trở thành chủ thể công nghệ, chủ động tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh.

