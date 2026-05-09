Đức: Nguy cơ hủy chuyến bay hàng loạt, 20 triệu hành khách bị ảnh hưởng

Hiệp hội Các sân bay Đức (ADV) mới đây cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng hủy chuyến diện rộng trong mùa Hè năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là giá nhiên liệu máy bay tăng cao, khiến ngành hàng không chịu áp lực lớn về chi phí.

Theo ADV, ngay cả khi chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên thực tế, giá nhiên liệu bay tăng mạnh vẫn buộc các hãng hàng không phải cân nhắc lại kế hoạch khai thác.

Trong kịch bản tiêu cực nhất, khoảng 20 triệu hành khách có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là khách bay các hãng hàng không giá rẻ.

Ông Ralph Beisel, Tổng Giám đốc ADV, bày tỏ lo ngại việc cắt giảm mạng lưới đường bay sẽ khiến nhiều chuyến bị hủy, chủ yếu rơi vào các hãng hàng không giá rẻ và những điểm du lịch ít trọng điểm.

Về triển vọng năm 2026, ông Ralph Beisel cho rằng ngay cả trong viễn cảnh lạc quan nhất, lượng hành khách cũng khó tăng trưởng đáng kể. Nếu tình hình xấu đi, công suất khai thác tại một số sân bay có thể giảm tới 10%. Khi đó, nhiều điểm đến có nguy cơ biến mất khỏi bản đồ bay, trong khi các đường bay còn lại sẽ giảm tần suất và giá vé tăng cao.

Phân tích yếu tố tài chính, ông Beisel nhận định giá nhiên liệu hàng không hiện đã tăng gấp đôi so với trước thời điểm bùng phát xung đột tại Trung Đông và nhiều khả năng sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian tới.

Thông thường, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30% tổng chi phí vận hành của một hãng hàng không. Dù các hãng đã áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu, mức chi phí tăng thêm quá lớn vẫn khiến nhiều đường bay rơi vào cảnh thua lỗ.

Ông nhấn mạnh ngay cả khi nguồn cung nhiên liệu vẫn dồi dào, các hãng hàng không cũng không thể duy trì khai thác nếu hoạt động bay không còn hiệu quả về mặt kinh tế.

Trước tình hình này, các sân bay tại Đức đang kiến nghị chính phủ nước này sớm triển khai những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. ADV đề xuất tạm thời miễn thuế vận tải hàng không trong ngắn hạn và giảm ít nhất 50% loại thuế này trong trung hạn nhằm giảm áp lực tài chính cho ngành.

Khủng hoảng chi phí nhiên liệu bay cũng không chỉ diễn ra tại Đức. Tại Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines phải thông báo tạm ngừng hoạt động do chi phí nhiên liệu vượt quá khả năng chống chịu.

Hai hãng lớn khác là American Airlines và United Airlines cũng đồng loạt cảnh báo lợi nhuận sụt giảm vì cùng nguyên nhân./.

