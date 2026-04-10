Đức: Hàng trăm chuyến bay bị hủy do phi công và tiếp viên đình công

Cuộc đình công của các phi công và tiếp viên hãng hàng không Lufthansa đã khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy ở Đức trong ngày 10/4, làm gián đoạn kế hoạch đi lại của hàng nghìn hành khách vào cuối kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Theo thông báo của nhà điều hành sân bay Fraport, tại sân bay Frankfurt, 580 trong tổng số 1.350 chuyến bay đến và đi theo lịch trình đã bị hủy, trong đó phần lớn là các chuyến bay của Lufthansa. Khoảng 75% số chuyến bay dự kiến khởi hành từ Frankfurt của hãng cũng không thể thực hiện.

Công đoàn tiếp viên hàng không tại Đức (UFO) đã kêu gọi khoảng 20.000 thành viên phi hành đoàn ngừng làm việc đến 22h ngày 10/4 (giờ địa phương) nhằm gây sức ép để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán với Lufthansa và công ty con CityLine chuyên vận chuyển hàng hóa.

UFO phản đối việc Lufthansa yêu cầu tăng đáng kể thời gian làm việc và từ chối đàm phán liên quan đến kế hoạch đóng cửa CityLine vào năm tới.

Đây là cuộc đình công lớn thứ ba của Lufthansa kể từ đầu năm đến nay./.

Đức: Sân bay Berlin Brandenburg ngừng hoạt động vì đình công Verdi đang yêu cầu tăng lương 6% cho khoảng 2.000 nhân viên của Cơ quan Quản lý Sân bay Berlin-Brandenburg, với mức tăng tối thiểu 250 euro/tháng cho mỗi bậc lương.