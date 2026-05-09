Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga-Ukraine mở rộng thỏa thuận ngừng bắn

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi mở rộng đáng kể thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, đồng thời tuyên bố cần phải gia hạn việc ngừng bắn vượt quá khoảng thời gian từ ngày 9-11/5 đã được thông báo trước đó.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông có thể cử một phái đoàn Mỹ tới Moskva để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết xung đột Ukraine.

Khi được hỏi về việc liệu có sẵn sàng cử một phái đoàn Mỹ tới Moskva để đàm phán về vấn đề Ukraine hay không, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: "Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi nghĩ điều đó có ích. Tôi sẽ làm."

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những bình luận trên sau khi Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov thông báo Nga đã đồng ý với sáng kiến của Tổng thống Trump về việc thiết lập lệnh ngừng bắn với Ukraine từ ngày 9-11/5 và thực hiện trao đổi tù binh với Kiev trong giai đoạn này.

Tổng thống Zelensky đã ra sắc lệnh chỉ đạo quân đội nước này không tấn công vào khu vực Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva của Nga trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

