Miễn thị thực: Vì sao du lịch Việt Nam ưu tiên “ngoại lệ” cho khách VIP?

Khi không còn rào cản về thị thực, du khách có xu hướng chọn kỳ nghỉ dài hơn và chi tiêu nhiều hơn cho dịch vụ, hàng hóa nội địa là nơi mà họ dừng chân. Chính sách miễn thị thực còn giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và khảo sát thị trường, từ đó gia tăng dòng vốn FDI; du lịch đóng góp tỷ trọng lớn vào GDP Việt Nam (khoảng 9,2% GPD năm 2019, và khoảng 6,6% năm 2024).

Với ý nghĩa đặc biệt đó, không chỉ miễn thị thực đơn phương cho công dân của các thị trường Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh quốc và Bắc Ai-len, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan…, Chính phủ Việt Nam vừa tiếp tục ban hành Nghị định miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện “đối tượng đặc biệt.”

Một tiền lệ chưa từng có

Nghị định mới thông qua diện được miễn thị thực người nước ngoài là khách mời thuộc đối tượng các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới; Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng; Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài; Khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài; Các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.

Đáng nói là, Luật Nhập cảnh chưa có quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi. Vì vậy, việc ban hành Nghị định này có ý nghĩa đặc biệt nhằm thu hút khách ngoại thuộc nhóm đối tượng tài năng, nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực cần ưu đãi (như công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi...).

Kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Ngoài ra, việc dành ưu ái cho các lãnh đạo, nhà quản lý, nhà đầu tư, chuyên gia cao cấp của một số doanh nghiệp lớn, nhà văn hóa, nghệ sỹ, vận động viên nổi tiếng... cũng nhằm xây dựng một nền kinh tế năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng hình ảnh quốc gia và quan hệ ngoại giao Chính sách thị thực thuận lợi sẽ lợi giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, thể hiện sự cởi mở và hội nhập quốc tế; tạo điều kiện cho hợp tác song phương, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ với các nước, củng cố hợp tác kinh tế, văn hóa với các thị trường trọng điểm.

Theo Trưởng Ban thư ký Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), ông Hoàng Nhân Chính, khi chính sách miễn visa nhắm đến các nước phát triển (Mỹ, Canada, Australia) hoặc nhóm khách nhà giàu là doanh nhân, tỷ phú, Việt Nam có thể cạnh tranh trực tiếp với Singapore và Thái Lan trong phân khúc du lịch cao cấp.

“Hiện Singapore dẫn đầu về chất lượng dịch vụ, nhưng chi phí cao. Trong khi đó, Thái Lan nổi bật về giá cả hợp lý, nhưng Việt Nam có thể tận dụng lợi thế văn hóa độc đáo và chi phí thấp hơn để định vị mình như một lựa chọn thay thế hấp dẫn, giúp họ ưu tiên chọn Việt Nam khi lên kế hoạch du lịch,” ông Hoàng Nhân Chính nói.

Trải nghiệm du lịch khác biệt sẽ góp phần níu chân du khách. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Có thể thấy, một chính sách visa thực sự cởi mở sẽ giúp chúng ta phát đi tín hiệu rằng Việt Nam là điểm đến dễ tiếp cận, thân thiện, thu hút các nhà đầu tư, doanh nhân và khách du lịch dài ngày…

Phía sau “cánh cửa” thị thực

Theo thông tin cập nhật từ Bộ Ngoại giao, về miễn thị thực song phương, Việt Nam đã ký các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với hơn 90 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đối với miễn thị thực đơn phương, thực hiện Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025, Việt Nam quyết định miễn thị thực cho công dân 3 nước Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ từ ngày 15/1/2025-31/12/2025. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7/3/2025 cũng miễn thị thực đơn phương cho công dân 12 quốc gia đã kể trên (hiệu lực từ ngày 15/3/2025-14/3/2028).

Ngoài ra, Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho quan chức, viên chức Ban Thư ký ASEAN; những người nước ngoài nhập cảnh từ nước ngoài vào Phú Quốc với thời hạn cư trú 30 ngày (áp dụng với cả trường hợp lưu tại khu vực quá cảnh ở một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, rồi đi tiếp đến đảo Phú Quốc); miễn thị thực cho thành viên tổ bay của 18 nước, vùng lãnh thổ trên nguyên tắc có đi có lại.

Mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là để mang đến những trải nghiệm tiện ích và cảm xúc khó quên cho mỗi hành trình khám phá của du khách. (Ảnh minh họa: CTV)

Mặc dù chính sách visa mới là động thái tích cực và quan trọng, song các chuyên gia nhận định đây không phải “thỏi nam châm” để kéo khách quốc tế đến Việt Nam. Bởi muốn níu chân du khách, “cánh cửa” thị thực mới chỉ là một phần trong hệ sinh thái du lịch, hiệu quả thực sự cần sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như: đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến; xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, mới mẻ; Nâng cấp hạ tầng du lịch và kết nối giao thông…

Một nghiên cứu của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho thấy 70% du khách đưa ra quyết định du lịch dựa trên danh tiếng điểm đến và sản phẩm du lịch, chứ không chỉ là chính sách visa thuận lợi hay không. Do đó, Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận, tập trung vào chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chạy theo số lượng khách.

Trong kế hoạch năm 2025, để chính sách thị thực mới trở thành đòn bẩy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, ông Phạm Văn Thủy cho biết: “Du lịch Việt sẽ đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường mục tiêu có chính sách visa thuận lợi theo lộ trình cải cách thị thực mới, đồng thời phối hợp kích cầu với hàng không, lữ hành lớn để mở các gói combo ưu đãi bay-nghỉ-trải nghiệm; triển khai các chương trình roadshow và hội chợ quốc tế trọng điểm như ITB Berlin, WTM London, cùng các chuỗi sự kiện giới thiệu du lịch Việt Nam (Roadshow) tại Đông Bắc Á, châu Âu, Australia, Ấn Độ và Bắc Mỹ…”

Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tích hợp truyền thông số và truyền thông đa nền tảng trong hoạt động xúc tiến kích cầu, đặc biệt thông qua những người có ảnh hưởng quốc tế, nền tảng video ngắn TikTok/ YouTube Shorts và các chiến dịch hợp tác với đại lý du lịch trực tuyến toàn cầu như Booking, Agoda, Expedia…/.

Du khách trải nghiệm các món ăn vỉa hè mang đầy dấu ấn bản địa. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

E-visa Việt Nam dành cho mọi quốc gia Công dân của mọi quốc gia và vùng lãnh thổ hiện có thể xin e-visa Việt Nam trực tuyến với thời hạn tối đa 90 ngày, nhập cảnh một hoặc nhiều lần tùy nhu cầu. Quy trình 100% online trên trang chính thức của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (thithucdientu.gov.vn) giúp rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi tối đa cho du khách quốc tế. Mức phí hiện tại là 25 USD cho một lần nhập cảnh và 50 USD cho nhiều lần nhập cảnh. Lệ phí không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi hồ sơ bị từ chối hoặc có sai sót do người nộp, vì vậy cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi để tránh rủi ro. Thời gian xử lý thông thường khoảng 3-5 ngày làm việc, có thể nhanh hơn (3 ngày) hoặc lâu hơn (tới 7 ngày) tùy khối lượng hồ sơ hoặc trùng dịp lễ.

Việt Nam đang áp dụng chính sách thị thực đặc thù gì cho du khách quốc tế? Đề xuất những chính sách thị thực mới thông thoáng, thuận lợi hơn cho khách quốc tế đến là một yêu cầu thực tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đẩy nhanh phát triển du lịch...