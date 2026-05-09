Pháp triển khai 15 biện pháp giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên

Chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch hành động mới gồm 15 biện pháp nhằm cải thiện việc làm cho thanh niên, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ tại nước này tiếp tục ở mức cao và được xem là một trong những vấn đề dai dẳng của nền kinh tế.



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kế hoạch mang tên “Emploi futur” (Việc làm tương lai) được giới thiệu ngày 7/5 với sự tham gia của 5 bộ gồm Bộ Lao động, Bộ Giáo dục quốc gia, Bộ Đại học, Bộ Thanh niên – Thể thao và Bộ Đào tạo nghề.

Theo Chính phủ Pháp, chương trình tập trung vào 3 mục tiêu chính gồm cải thiện định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, tăng kết nối giữa giới trẻ với doanh nghiệp và ngăn ngừa tình trạng bỏ học hoặc gián đoạn quá trình đào tạo.



Bộ trưởng Lao động Jean-Pierre Farandou cho rằng Pháp đang đối mặt với một “nghịch lý”: dù có tỷ lệ người tốt nghiệp đại học khá cao và số học sinh bỏ học sớm thấp hơn nhiều nước, thanh niên Pháp vẫn mất nhiều thời gian hơn để tìm được việc làm so với các nước láng giềng.

Cuối năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động 15-24 tuổi tại Pháp lên tới 21,5%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với một năm trước đó và cao gần gấp 3 lần mức thất nghiệp trung bình toàn quốc.

Tổng cộng, có tới khoảng 742.000 thanh niên trong độ tuổi này đang không có việc làm. Ngoài ra, tỷ lệ thanh niên từ 15-29 tuổi không học tập, không làm việc và cũng không tham gia đào tạo – nhóm được gọi là NEET – đã tăng lên 12,9%, tương đương khoảng 1,5 triệu người.

Theo giới chức Pháp, nhiều thanh niên dù có bằng cấp vẫn gặp khó khăn khi bước vào thị trường lao động, trong khi nhóm rời trường học sớm lại đối mặt nguy cơ thất nghiệp rất cao.



Trong số các biện pháp mới, Chính phủ Pháp dự kiến xây dựng chỉ số “InserScore” nhằm đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình đào tạo thông qua các tiêu chí như tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp hay mức lương trung vị (tức mức lương nằm ở chính giữa dải lương khi sắp xếp tất cả các mức lương từ thấp đến cao).

Mục tiêu là giúp học sinh và sinh viên có thêm thông tin về triển vọng nghề nghiệp trước khi lựa chọn ngành học.



Chính phủ cũng muốn thúc đẩy các chương trình đào tạo ngắn hạn và thực hành nhiều hơn dành cho những người trẻ gặp khó khăn trong tìm việc.

Một ứng dụng mới mang tên “1 jeune 1 solution” (Một thanh niên – một giải pháp) cũng sẽ được triển khai nhằm tập hợp toàn bộ thông tin, dịch vụ và chương trình hỗ trợ việc làm dành cho giới trẻ trên cùng một nền tảng.

Một trọng tâm đáng chú ý khác của kế hoạch là tăng cường an toàn lao động cho lao động trẻ tuổi, nhóm được đánh giá đặc biệt dễ gặp tai nạn nghề nghiệp.



Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp được đưa ra vẫn khá chung chung và khó tạo thay đổi lớn.

Các hành động chủ yếu tập trung vào tăng cường phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và nhắc nhở doanh nghiệp tuân thủ Bộ luật Lao động.

Dù vậy, Chính phủ Pháp không có ý định hạn chế các chương trình thực tập tại doanh nghiệp. Ngược lại, Paris muốn mở rộng việc đưa thanh niên đến môi trường làm việc thực tế thông qua nhiều chương trình hỗ trợ việc làm.



Đối với tình trạng bỏ học, chính phủ dự kiến tăng phối hợp giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương, đồng thời mở rộng chương trình AvenirPro – cơ chế đưa các cố vấn việc làm của Cơ quan Dịch vụ việc làm công France Travail và các tổ chức hỗ trợ thanh niên tới toàn bộ 2.200 trường trung học nghề trên cả nước./.

