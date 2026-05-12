Pháp: Bắt giữ nghi phạm lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào Bảo tàng Louvre

Giới chức chống khủng bố Pháp đã bắt giữ một công dân Tunisia bị tình nghi chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công nhằm vào Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris và cộng đồng người Do Thái tại Pháp.

Viện Công tố quốc gia chống khủng bố Pháp (PNAT) cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ một công dân Tunisia 27 tuổi sống bất hợp pháp tại Pháp, trong cuộc điều tra liên quan đến một âm mưu tấn công khủng bố tại khu vực Paris.

Sau thời gian tạm giữ để thẩm vấn tại Tổng cục An ninh Nội địa Pháp (DGSI), tối 11/5, nghi phạm đã bị khởi tố với cáo buộc "tham gia tổ chức tội phạm khủng bố" và bị tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm bị cáo buộc đã lên kế hoạch thực hiện một hành động bạo lực mang tư tưởng thánh chiến, đồng thời có ý định gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria hoặc Mozambique.

Các nhà điều tra cho biết người này từng đề cập cụ thể đến ý định tấn công Bảo tàng Louvre - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới - cũng như nhắm vào cộng đồng người Do Thái tại quận 16 của Paris.

Vụ việc bắt đầu từ một cuộc kiểm tra giao thông ngày 28/4 tại trung tâm Paris.

Cảnh sát phát hiện đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả và sau đó đưa người này tới trung tâm tạm giữ người nhập cư vì không có giấy tờ cư trú hợp lệ.

Trong quá trình kiểm tra điện thoại của nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều video tuyên truyền thánh chiến, hàng trăm hình ảnh vũ khí và dao, cùng các nội dung thể hiện sự ủng hộ đối với IS.

Các nhà điều tra cũng phát hiện nhiều cuộc trao đổi trên ứng dụng nhắn tin mã hóa với những người ở nước ngoài, được cho là có liên hệ với các nhóm thánh chiến.

Trong một số tin nhắn, nghi phạm đề cập việc biết các lối tiếp cận vào Bảo tàng Louvre và thảo luận về khả năng chế tạo thuốc nổ để thực hiện tấn công.

Ngoài ra, người này còn tìm kiếm thông tin về chất độc ricin và bày tỏ mong muốn tấn công cộng đồng người Do Thái tại Paris.

Theo cơ quan điều tra, lịch sử tìm kiếm trên ChatGPT và internet của nghi phạm cho thấy nhiều câu hỏi liên quan tới cách chế tạo bom, vật liệu hóa học dùng để tạo chất nổ cũng như mức độ thiệt hại do thuốc nổ TNT gây ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm phủ nhận mọi ý định khủng bố, khẳng định các cuộc tìm kiếm và trao đổi chỉ xuất phát từ "sự tò mò" và mong muốn tìm hiểu cách suy nghĩ của những người ủng hộ IS.

Vụ việc này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cực đoan hóa và các âm mưu tấn công khủng bố tại Pháp trong bối cảnh nước này vẫn duy trì mức cảnh giác an ninh cao sau hàng loạt vụ tấn công cực đoan trong những năm gần đây./.

