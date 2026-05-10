Món gà rán khuynh đảo thị trường đồ ăn nhanh tại Pháp

Theo tờ Le Monde ngày 9/5, từ Master Poulet đến Tasty Crousty, các chuỗi đồ ăn nhanh chuyên về gà rán và gà tẩm bột đang bùng nổ mạnh mẽ tại Pháp.

Trong bối cảnh sức mua suy giảm, món ăn được xem là “comfort food” (đồ ăn tạo cảm giác thỏa mãn, dễ chịu) này đang chinh phục người tiêu dùng nhờ giá rẻ, khẩu phần lớn và cảm giác no lâu hơn hamburger truyền thống.

Theo số liệu của Công ty nghiên cứu Food Service Vision công bố ngày 5/5, thị trường đồ ăn nhanh chuyên về gà tại Pháp hiện đạt doanh thu khoảng 1,2 tỷ euro (khoảng 1,36 tỷ USD), tăng 8% chỉ trong 1 năm.

Số điểm bán đã lên tới 707 cửa hàng, gấp đôi so với 5 năm trước, chưa tính hàng loạt cửa hàng nhỏ độc lập.

Ông Bernard Boutboul, Giám đốc Công ty tư vấn Gira Conseil, cho biết thị trường gà rán đang tăng trưởng với tốc độ “đáng kinh ngạc,” đặc biệt trong 2 năm gần đây.

Ông cho biết gà rán đang giành thị phần từ burger - phân khúc vẫn lớn nhất nhưng đã chững lại trong 2 năm qua. Trong khi đó, sushi suy giảm rất nhanh và ngay cả tacos cũng bắt đầu đi xuống.

Dù KFC đã có mặt tại Pháp từ năm 1991 và McDonald's từng phổ biến món nugget từ những năm 1980, giới quan sát cho rằng giai đoạn hậu COVID-19 đã tạo ra “làn sóng mới” cho gà rán.

Trong bối cảnh lạm phát, áp lực chi tiêu và tâm lý bất an gia tăng, người tiêu dùng tìm đến những món ăn vừa rẻ, vừa tạo cảm giác thoải mái.

Ông Nicolas Nouchi, Giám đốc Công ty Strateg’eat chuyên tư vấn lĩnh vực thực phẩm, cho rằng hình ảnh của gà rán đã thay đổi đáng kể.

Nếu trước đây món ăn này bị xem là nhiều dầu mỡ, bình dân và kém hấp dẫn hơn thịt bò, thì nay nó lại gắn với cảm giác “thưởng thức,” “xả stress” và dễ chia sẻ theo nhóm.

Bên cạnh các “ông lớn” như KFC với hơn 400 cửa hàng tại Pháp, hàng loạt thương hiệu mới đang mở rộng cực nhanh như Chicken Street, PB Poulet Braisé, Tasty Crousty, Krousty Sabaïdi hay WingStop.

Chuỗi Nach!, ra đời tại tỉnh Val-d’Oise cách đây 10 năm, là một ví dụ điển hình. Ông Djamel Said, Giám đốc phát triển của thương hiệu này, cho biết công ty đã đặt cược toàn bộ vào mạng xã hội từ năm 2024.

Nhờ đó, doanh thu tăng mạnh, cho phép thương hiệu phát triển theo mô hình nhượng quyền. Từ 6 cửa hàng tại vùng thủ đô Ile-de-France, Nach! hiện đã có 16 điểm bán và đặt mục tiêu đạt từ 30-40 cửa hàng vào cuối năm 2026.

Theo giới chuyên môn, yếu tố then chốt tạo nên thành công của các chuỗi gà rán là giá cả cạnh tranh.

Nhờ sử dụng nguồn thịt gà nhập khẩu từ Đông Âu, nhiều thương hiệu có thể bán suất ăn chỉ khoảng 10 euro (11,3 USD)/người. Trong khi giá thịt bò tăng mạnh những năm gần đây kéo theo giá burger leo thang, gà rán vẫn duy trì được lợi thế “nhiều-rẻ-no lâu.”

Tại Tasty Crousty, một phần cơm gà tẩm bột nặng tối thiểu 750 gram chỉ có giá 9 euro (10,2 USD). Số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp Pháp cho thấy mức tiêu thụ thịt gà tại nước này đã tăng 6% trong vòng 1 năm, trong khi tiêu thụ thịt bò giảm 1%.

Một động lực quan trọng khác là sự phát triển mạnh của thị trường thực phẩm halal. Nhiều chuỗi đồ ăn nhanh gà tại Pháp hiện cung cấp sản phẩm được chứng nhận halal nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng Hồi giáo.

Đầu năm 2026, KFC thông báo triển khai thực đơn halal tại khoảng 40 nhà hàng ở Pháp và dự kiến mở rộng lên khoảng 100 địa điểm tùy theo nhu cầu thị trường.

Không chỉ cạnh tranh bằng giá, các thương hiệu còn liên tục sáng tạo sản phẩm mới mang màu sắc đa văn hóa.

Theo nhà nghiên cứu Pierre Raffard, chuyên gia về địa chính trị thực phẩm, sức hút của các chuỗi gà rán còn đến từ việc họ đi ngược lại những quan niệm ăn uống “lành mạnh” truyền thống.

Theo ông, đây là kiểu đồ ăn không hề che giấu việc nhiều dầu mỡ, nhiều calo nhưng lại đánh đúng tâm lý thích ăn ngon, ăn no và tự thưởng cho bản thân của giới trẻ.

Giới phân tích nhận định mạng xã hội chính là “vũ khí” mạnh nhất của các thương hiệu gà rán thế hệ mới.

Họ nhắm trực tiếp vào giới trẻ tại các khu lao động và thế hệ Z bằng video hài hước, các màn “đấu khẩu” giữa thương hiệu, quà tặng và các chiến dịch gây sốc nhằm tạo hiệu ứng lan truyền.

Theo ông Bernard Boutboul, các chuỗi của hàng gà rán hiểu rằng thời của quảng cáo truyền thống đã qua. Điều tạo ra doanh số giờ đây chính là “buzz” (tạo hiệu ứng lan truyền), bất kể tích cực hay tiêu cực./.

EU cấm sử dụng từ mang nghĩa "thịt" cho các sản phẩm chay Những người chăn nuôi gia súc châu Âu lập luận rằng các loại thực phẩm làm từ thực vật bắt chước thịt có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, đe dọa đến ngành công nghiệp vốn đã gặp nhiều khó khăn.