Máy bay chở gần 300 người bị cháy càng đáp khi hạ cánh ở Nepal

Sáng 11/5 (giờ địa phương), giới chức Nepal xác nhận một máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã bị cháy cụm lốp càng đáp bên phải trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô Kathmandu của Nepal.

Ông Raj Kumar Silwal, người phát ngôn Văn phòng An ninh sân bay, cho biết 276 hành khách cùng 11 thành viên phi hành đoàn đã được đưa ra ngoài an toàn qua cửa thoát hiểm khẩn cấp trong khi lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

Do sự cố xảy ra ngay trên đường băng, toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan đã bị gián đoạn trong suốt buổi sáng.

Ông Gyanendra Bhul, cán bộ thông tin thuộc Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal, cho biết lực lượng chức năng hiện triển khai công tác kéo máy bay vào khu đường lăn để giải phóng đường băng.

Nepal là quốc gia thường xuyên xảy ra tai nạn hàng không do địa hình đồi núi hiểm trở cùng điều kiện thời tiết biến động mạnh, khiến hoạt động bay đối mặt nhiều rủi ro.

Trước đó, vào năm 2015, khi hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc tại Kathmandu, một máy bay cũng của Turkish Airlines đã trượt khỏi đường băng trơn trượt, khiến sân bay này phải đóng cửa nhiều ngày. May mắn, không có thương vong trong vụ việc năm đó. Chiếc máy bay sau đó được kéo khỏi sân bay và cải tạo thành hiện vật trưng bày./.

