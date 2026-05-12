Cuba lên kế hoạch tinh giản bộ máy hành chính nhà nước

Chính phủ Cuba ngày 11/5 thông báo sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21.

Phát biểu trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, Cuba không thể có “quá nhiều bộ máy quan liêu,” đồng thời nêu bật sự cần thiết của công tác tái tổ chức các cơ quan trung ương nhằm tạo ra những cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại La Habana, Trưởng khoa Luật thuộc Đại học La Habana - ông Andry Matilla Correa - cho biết dự luật về tinh gọn bộ máy hành chính sẽ được Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba thông qua trong tháng 7/2026. Văn bản pháp lý mới sẽ tái cấu trúc các bộ và cơ quan trung ương.

Ông Andry Matilla Correa chỉ rõ những gì được dự kiến nêu ra trong dự luật không chỉ là sự thay đổi cấu trúc đơn thuần, mà được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu quản lý nhà nước. Tương tự, văn bản pháp lý này thiết kế lại sự tương tác giữa cấu trúc hành chính trung ương và các cấu trúc trực thuộc ở cấp dưới cũng như hệ thống nghiệp vụ liên quan đến từng cơ quan.

Theo báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, dự luật quy định các cơ sở chung về tổ chức của Cơ quan Hành chính Nhà nước Trung ương và xác định số lượng, tên gọi, nhiệm vụ và chức năng của các bộ và các cơ quan cấu thành khác./.

