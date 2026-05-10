Iran chính thức phản hồi đề xuất mới của Mỹ

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 10/5 cho biết, thông qua trung gian Pakistan, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã chính thức phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực.



Theo nguồn tin, giai đoạn hiện nay của tiến trình đàm phán tập trung chủ yếu vào việc chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực.



Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran sẽ chuyển các quan điểm và đánh giá liên quan đến đề xuất của Mỹ sau khi hoàn tất quá trình xem xét nội bộ.



Pakistan đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington ngày 8/4, qua đó chấm dứt gần 40 ngày xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Các cuộc đàm phán sau đó được tổ chức tại Islamabad, song chưa đạt được đột phá đáng kể. Động thái mới nhất cho thấy các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng vẫn đang được tiếp tục.



Ngày 10/5 đã xảy ra một số vụ thiết bị không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Vùng Vịnh, trong đó một vụ đánh trúng tàu chở hàng đang hướng về phía Qatar.



Sau vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án vụ tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào tàu chở hàng thương mại đang di chuyển trong vùng lãnh hải nước này, đồng thời cảnh báo đây là hành động đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải khu vực.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, giới chức Doha cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan cùng các đối tác khu vực và quốc tế để theo dõi diễn biến vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Qatar cũng tái khẳng định lập trường rằng an ninh hàng hải và quyền tự do lưu thông trên các tuyến đường thủy quốc tế là nền tảng quan trọng đối với ổn định khu vực và không được phép bị đe dọa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.



Bộ Ngoại giao Qatar cho biết vụ tấn công xảy ra sáng 10/5 nhằm vào tàu hàng xuất phát từ Abu Dhabi và đang di chuyển ở vùng biển phía Đông Bắc cảng Mesaieed của Qatar. Vụ tấn công đã gây ra đám cháy nhỏ trên tàu, song may mắn không ghi nhận thương vong.



Cũng theo Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cùng ngày.

Trong đó, Thủ tướng Qatar nhấn mạnh tự do hàng hải là một nguyên tắc vững chắc không thể thỏa hiệp và việc đóng cửa eo biển Hormuz hoặc sử dụng tuyến hàng hải huyết mạch này như một “quân bài gây sức ép” chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại Trung Đông./.

Iran tuyên bố siết eo biển Hormuz đối với các nước ủng hộ Mỹ Ngày 10/5, Iran cảnh báo những nước tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz, cho thấy căng thẳng tại khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp.



