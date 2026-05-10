Syria siết chặt an ninh sau vụ nhóm IS ám sát giáo sỹ nổi tiếng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong diễn biến leo thang an ninh nghiêm trọng làm rung chuyển thủ đô Syria và các vùng phụ cận, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 9/5 đã chính thức thừa nhận gây vụ ám sát giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi’ite nổi tiếng Sheikh Farhan Hassan al-Mansour hôm 1/5.

Sau vụ đánh bom, chính quyền Syria đã tăng cường các biện pháp an ninh trên khắp Damascus và vùng nông thôn lân cận.

Thông qua các kênh truyền thông chính thức và bản tin hàng tuần Al-Naba, IS đã nhận gây vụ đánh bom. Trong tuyên bố ngắn gọn, nhóm này cho biết vụ ám sát là một phần trong chiến dịch “trả thù” nhằm vào các nhân vật tôn giáo có liên hệ với chính quyền Syria trước đây và các đồng minh.

Trong các chiến dịch điều tra sau đó, lực lượng chức năng đã triệt phá một nhóm gồm 3 nghi phạm tại khu vực Sayyidah Zaynab, bị tình nghi đã hỗ trợ hậu cần và tạo điều kiện cho vụ tấn công.

Theo giới quan sát, vụ đánh bom xe đã gợi lại ký ức về các chiến dịch đánh nhanh rút gọn mà IS từng triển khai nhằm vào những nhân vật tôn giáo và quân sự được lựa chọn kỹ lưỡng, đồng thời cho thấy khả năng xuyên thủng các lớp an ninh dày đặc tại một trong những khu vực nhạy cảm nhất của Syria.

Vụ ám sát diễn ra trong thời điểm chuyển tiếp nhạy cảm của Syria, với những lỗ hổng phát sinh từ việc tái bố trí lực lượng quân sự và việc các cơ quan an ninh phải tập trung xử lý những thách thức chính trị rộng lớn hơn./.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 90 đối tượng tình nghi có liên hệ với nhóm khủng bố IS

