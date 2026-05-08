Saudi Arabia từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ và không phận

Truyền thông quốc tế ngày 8/5 đưa tin Saudi Arabia đã từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này để phục vụ chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Theo các nguồn thạo tin, Saudi Arabia không cho phép các chuyến bay và hoạt động quân sự liên quan tới chiến dịch mang tên “Dự án Tự do” (Project Freedom) của Mỹ được triển khai từ lãnh thổ hoặc không phận Saudi Arabia.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục được sử dụng các cơ sở và không phận của Saudi Arabia cho những mục đích khác không liên quan đến hoạt động tấn công nhằm vào Iran.

Một nguồn tin giấu tên cho biết Saudi Arabia phản đối chiến dịch này vì lo ngại động thái quân sự sẽ chỉ khiến căng thẳng leo thang và khó đạt hiệu quả thực tế.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Thái tử Mohammed bin Salman đã trực tiếp trao đổi với Tổng thống Donald Trump và từ chối đề nghị cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ cùng không phận Saudi Arabia để triển khai chiến dịch tại eo biển Hormuz.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 8/5, Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia phụ trách ngoại giao công chúng Rayed Krimly nhấn mạnh vương quốc này “duy trì lập trường ủng hộ các nỗ lực giảm leo thang và thúc đẩy đàm phán” nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổng thống Trump trước đó thông báo tạm dừng chiến dịch “Dự án Tự do” chỉ sau 2 ngày triển khai với lý do đang có hy vọng đạt được thỏa thuận với Iran.

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt khi quân đội Mỹ cáo buộc Iran tiến hành cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, buộc Washington phải đáp trả bằng các cuộc không kích vào mục tiêu quân sự của Iran. Phía Iran lại cho rằng chính Mỹ là bên khơi mào cuộc đối đầu mới./.

